Raport Eurostat: Cele mai sigure țări din Uniunea Europeană. România, peste media UE

Eurostat a publicat cel mai recent raport privind ponderea persoanelor care raportează infracțiuni, violență sau vandalism în zona lor locală. Cea mai mică pondere a persoanelor care au raportat astfel de incidente în UE au fost în Croația (2,7%), Lituania (3,2%) și Polonia (4,4%).

Situația este cea mai gravă din Bulgaria (20,2%), Grecia (16,9%) și Olanda (16,3%). În total, o medie de 11% din populația UE a raportat incidente în 2019. Indicele infracțiunilor raportate a scăzut constant de la vârful său din 2013 (14,1%). România are un procent e 9,6%, sub media Uniunii Europene.

????????‍♂️???? 11% of the EU population reported they faced crime, violence or vandalism in their local area in 2019.

????????

Highest share:

???????? Bulgaria (20.2%)

???????? Greece (16.9%)

???????? Netherlands (16.3%)



Lowest:

???????? Croatia (2.7%)

???????? Lithuania (3.2%)

???????? Poland (4.4%)



