Ramona Săseanu, propunerea pentru șefia TVR, interviu cu o VRĂJITOARE. Mircea Badea, APLAUZE! ”Da, absolut da! Sublim" - VIDEO

"Alianţa PNL-USR-PLUS propune şef la TVR o ziaristă care a difuzat un interviu de promovare a unei vrăjitoare tămăduitoare. Sunt fan! O susţin. Adică, hei, tot ce propune alianţa USR-PLUS-PNL eu susţin, pentru că au votul românilor. Eu m-am reformat şi reformulat din toate punctele de vedere", a spus Mircea Badea.

Ramona Săseanu este propunerea alianţei pentru şefia TVR, aşa cum aţi putut citi ieri în DC NEWS.

"A fost propusă pentru funcţia de preşedinte-director general. Auzi cum sună asta, mai puteau să îi pună şi mareşal şi contraamiral, deşi să fii contra amiralului sună prost", a mai spus Mircea Badea.

Interviul cu vrăjitoarea Elena, ironizat

Ulterior, Mircea Badea a pus mai multe pasaje din interviul de mai jos al Ramonei Săseanu cu vrăjitoarea Elena şi a făcut comentarii ironice la adresa întrebărilor despre farmece, energii consumate şi chiar despre posibilitatea de a învăţa toată lumea "meseria".

"Asta cu legatul cununiilor e o treabă foarte importantă. Mă gândesc că Borcea clar nu le-a avut legate niciodată, că la el au fost dezlegate rău. Oricum, lucruri interesante, doamna a fost şi la un congres al vrăjitoarelor în SUA, deci a avut şi viză", a spus Mircea Badea.

"Doamna vrăjitoare îi spune doamnei preşedinte director general că a citit cărţi. Şi-a dat seama că ea a citit cărţi. Şi eu mă uit, şi e clar, a citit cărţi", a comentat Mircea Badea, după ce vrăjitoarea Elena i-a spus Ramonei Săseanu că ea nu s-ar putea ocupa de ghicit, pentru că ar însemna să înveţe din cărţi, şi nu ar avea har, precum vrăjitoarele.

Referitor la "consumul fantastic de energie pe care îl are (n.r. vrăjitoarea)", Mircea Badea a spus că "se consumă mult. Dar doamna vrăjitoare e rezistentă. Dar ce o fi făcut de a consumat multă energie? O fi alergat trei maratoane?"..

Mai mult, jurnalista o întreabă pe așa-zisa vrăjitoare dacă aduce ”noutăți” în ocupația ei sau toate meșteșugurile sunt moștenite.

Aplauze ironice la final

"12 minute are ce avem noi. Există doamna vrăjitoare, însă, care are şi dânsa un site de promovare. Mama Elena, regina Magiei Albe! Pe site-ul ei are şi categorie pentru emisiunea de la TVR3. Doamna Săseanu chiar a investigat, cu stăruinţă jurnalistică şi minuţiozitate, absolut exhaustiv acest subiect fără doar şi poate foarte complex şi inaccesibil minţilor rudimentare sau celor foarte grăbiţi. Dânsa a avut, iată, această abilitate de a se apleca timp îndelungat, repetat, asupra acestor aspecte. (...) E clar că doamna Săseanu e cunoscătoare. Da, absolut da! Sublim", a mai spus Mircea Badea, încheind în aplauze momentul.

"Totuşi, lucrurile astea despre magie, despre lumea ezoterică, nu sunt accesibile unor spirite gregare, aşa cum sunt eu, de asta mă şi exclude cumva forţa magică a lucrurilor pe care doamna Săseanu le-a introspectat. E o muncă de documentare fabuloasă pentru acest subiect foarte complex. Lucrurile astea nu pot fi ignorate, ce om să fii le ignori?", a mai punctat, ironic, realizatorul.

Acest articol reprezintă o opinie.