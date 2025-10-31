Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, aduse în țară

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate și depuse lângă Palatul Culturii, potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica.

Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moștenitoare, moștenitorul de drept, precum și cu autoritățile franceze, conform sursei citate.

Sursa foto: Wikimedia Commons, Unknown author, Public domain. În fotografie, ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857).

„Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Reînhumat în preajma Palatului Culturii

El a mai menționat că procesiunea de reînhumare în țară a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială.

„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuții cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iași și nu va afecta poziția monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a explicat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Conform acestuia, procedura de aducere în țară și reînhumare a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială, cu un ceremonial dedicat unui șef de stat. De asemenea, va fi construit și un monument funerar.

Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei

Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857) a fost domnitor al Moldovei între 1849 și 1853 și între 1854 și 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.

„Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei”, a mai punctat edilul.