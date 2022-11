Rafinăriile poloneze produc cantități uriașe de motorină, contribuind la scăderea prețurilor la combustibil

Prețurile motorinei ar putea crește iar în perioada următoare, dar rafinăriile poloneze au început să producă cea mai mare cantitate de motorină din ultimii ani, potrivit Institutului Economic Polonez (PIE).

Experții institutului au remarcat că prețurile la motorină în stațiile europene au crescut cu peste 70% de la an la an, iar instalațiile de depozitare a motorinei insuficiente și producția limitată au crescut prețurile distilatelor.

Experții au subliniat însă că producția din rafinăriile poloneze a fost cea mai mare din ultimii ani.

„Din ianuarie până în iulie 2022, (producția poloneză de motorină) a crescut cu 14% de la an la an, la 8,2 milioane de tone”, potrivit Institutului Economic Polonez. Livrările interne brute, inclusiv importul, exportul și furnizarea, au crescut cu 5% de la an la an.

„În ciuda creșterii prețului la stații, prețul petrolului pentru consumatorii polonezi (fără taxe) la mijlocul lunii octombrie a fost de 1,66 euro pe litru, care a fost unul dintre cele mai scăzute din UE”, a declarat PIE.

Criza s-ar putea prelungi și intensifica

Continuarea sancțiunilor UE asupra produselor petroliere rusești anul viitor, fără a limita utilizarea acestora, ar putea adânci criza de pe piața motorinei.

„Polonia nu a înregistrat încă deficite, iar în 2022 a devenit și cel mai mare exportator de petrol către Ucraina”, au subliniat analiștii institutului.

Polonia este cel mai mare furnizor de motorină pentru Ucraina dintre țările UE.

În lunile ianuarie – iulie 2022 a livrat Ucrainei peste 430.000 de tone de motorină, de două ori mai mult decât Bulgaria, al doilea exportator, potrivit datelor citate de PIE. Din ianuarie până în septembrie 2022, exporturile totale de la rafinăriile poloneze din Płock, Gdańsk și Mažeikiai (Lituania), deținute de PKN Orlen, s-au ridicat la 554.000 de tone, ceea ce a fost cea mai mare cantitate din istorie. Acest număr este cu 40% mai mare față de cea de anul trecut și a reprezentat 54% din exporturile UE către Ucraina, conform RMX.

Președintele Poloniei spune că Ucraina poate monitoriza, dar nu poate participa la investigarea rachetelor

Președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat joi că specialiștii din Ucraina ar putea monitoriza investigația în curs privind incidentul cu rachete din Polonia fără a lua parte la acesta, deoarece participarea lor ar necesita respectarea reglementărilor internaționale relevante.

"Pentru a putea vorbi despre participarea la anchetă, este necesar să se respecte reglementările relevante ale dreptului internațional și ale tratatelor internaționale. Este întotdeauna o activitate în cadrul așa-numitului asistență juridică", a spus președintele Poloniei, Andrzej Duda, scrie Urdu Point.

Marți, presa poloneză a relatat că două rachete au căzut pe teritoriul țării, în Voievodatul Lublin, la graniță cu Ucraina. În urma incidentului, două persoane au fost ucise (citește AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News