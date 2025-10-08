Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu

Raed Arafat a zis că, urmare a unei avertizări de cod portocaliu sau cod roșu, autoritățile au datoria să ia măsuri de prevenție, ținând cont de ceea ce s-ar putea întâmpla și a menționat că au fost situații în care s-au produs viituri și au murit oameni.

„Vreau să clarific unele aspecte, văzând foarte multe comentarii care circulă pe rețelele de socializare – lucruri pe care, de altfel, le-am explicat astăzi, în mai multe intervenții la televiziuni, atunci când am fost întrebat despre codurile meteo: de ce s-au emis, dacă a fost corect să fie emis codul roșu sau nu.

Trebuie să lămurim câteva aspecte:

Codurile meteo nu sunt stabilite nici de Departamentul pentru Situații de Urgență, nici de Ministerul Afacerilor Interne. Ele sunt emise exclusiv de experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Acești specialiști analizează modele, fac calcule, estimează cantitățile de precipitații prognozate, impactul posibil, corelează cu viteza vântului și alți parametri. Pe baza acestor date, ANM emite codul.

Există coduri prognozate din timp (pe perioade mai lungi, cum a fost acum), dar și coduri emise în regim de urgență, așa-numitul nowcasting, care se dau atunci când apar modificări rapide, cu impact major.

În momentul în care ANM stabilește codurile, noi, la nivelul DSU, activăm procedurile și planurile de pregătire. Nu înseamnă că impactul se va produce obligatoriu, dar trebuie să fim pregătiți. Sub incidența codurilor portocalii au existat situații cu viituri soldate cu morți. De aceea nu putem ignora niciun cod roșu sau portocaliu.

Pregătirea pentru impact se face la mai multe niveluri: comitetele județene pentru situații de urgență, Comitetul Municipiului București, prefecturi și autorități locale. Se transmit alerte către populație, se activează permanențe, se verifică toate procedurile astfel încât, dacă apar probleme, intervenția să fie rapidă și eficientă.

Comunicarea către cetățeni este esențială. Prin media, prin aplicația DSU, prin conturile MAI, IGSU și ale inspectoratelor județene, explicăm ce urmează, ce riscuri există și cum se pot pregăti oamenii. Uneori, titlurile din presă pot exagera, se vorbește despre „potop” sau „pericol nemaiîntâlnit”, dar rolul nostru este să informăm și să prevenim, nu să panicăm.

Este important de reținut că am mai avut coduri roșii și în trecut. Uneori efectele în România au fost reduse, dar în țările vecine, cum a fost cazul Bulgariei recent, au existat ploi torențiale de peste 200 l/mp, localități devastate și victime. De aceea, nu putem să tratăm superficial aceste avertizări.

Legat de măsura suspendării cursurilor: Primele decizii de închidere a școlilor au fost luate de comitetele județene din Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, apoi București și Ilfov. Ele s-au bazat pe datele transmise și pe procedurile standard pentru protecția elevilor.

Numai în intervalul 21:00 - 10:00, în București și Ilfov au fost înregistrate peste 1.500 de apeluri la 112 legate de fenomene meteo. Au căzut aproape 30 de arbori, inclusiv peste mașini aflate în mers. Din fericire nu au fost victime, dar astfel de situații puteau avea consecințe tragice.

Noi nu putem să ne cerem scuze pentru faptul că nu a fost un dezastru. Dimpotrivă, ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic grav și considerăm că rolul nostru este să fim preventivi.

Este mai bine să avertizăm și să luăm măsuri, chiar dacă fenomenul se dovedește mai puțin intens, decât să riscăm vieți. Dacă n-am fi reacționat și ar fi existat victime, primele critici ar fi fost tocmai că „nu s-au luat măsurile necesare”.

Așadar, fiecare cod emis de ANM va fi tratat cu seriozitate. Vom informa, vom pregăti autoritățile și populația și vom lua măsuri preventive. Sistemul de urgență există pentru a proteja vieți, iar incompetență ar fi să nu facem nimic.

Nu este o critică la adresa cuiva, dar atrag atenția că pe rețelele de socializare apar manipulări. Uneori, comentarii aparent nevinovate sunt preluate și transformate în atacuri la adresa autorităților.

Faptul că nu s-a întâmplat o catastrofă este un lucru bun. Și așa vrem să se întâmple și pe viitor: Să fim pregătiți, să prevenim și să ne bucurăm că oamenii se întorc sănătoși acasă. Mulțumesc”, a zis Raed Arafat.