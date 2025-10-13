€ 5.0903
Data actualizării: 08:53 13 Oct 2025 | Data publicării: 08:52 13 Oct 2025

Radu Miruță, pus la zid de AUR: Senatul decide luni dacă mai rămâne ministru al Economiei
Autor: Alexandra Curtache

ordonanta-senatul-romaniei_40430400 Foto: Facebook Senatul României
 

Plenul Senatului va dezbate și vota, luni, moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

Documentul, depus de grupul parlamentar AUR, îl acuză pe Miruță de „lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare excesivă și incapacitate de a apăra interesele economice și strategice ale României”.

Textul moțiunii, intitulat „Ministrul Radu-Dinel Miruță, dovada vie că USR și PSD - PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”, a fost depus miercuri, în plen, de liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu. Documentul este semnat de 39 de senatori din Opoziție, 28 de la AUR, 8 de la grupul Pace, Întâi România și 3 neafiliați.

AUR: „Ministerul Economiei, condus de un influencer, nu de un ministru”

Inițiatorii moțiunii susțin că, într-un moment de criză economică severă, România este condusă de un ministru care „se imaginează mai degrabă influencer pe rețelele sociale decât un lider responsabil”.

„Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent și sunt promovate creșteri de taxe și impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acționeze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaș la distrugerea companiilor mici și mijlocii din România”, arată textul moțiunii.

Semnatarii mai acuză o „politizare masivă” a companiilor de stat și susțin că ministrul Radu Miruță ar fi promovat „membri și simpatizanți USR în funcții cheie”, în timp ce firmele private sunt sufocate de taxe și birocrație.

„Deși ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicațiile prețioase ale lui Miruță, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenția organelor de anchetă, control și verificare instituțională”, se arată în document.

Critici privind economia, turismul și digitalizarea

Autorii moțiunii consideră că Ministerul Economiei „a devenit inert” și că, în locul unor măsuri concrete de sprijin pentru mediul de afaceri, „conducerea ministerului livrează doar conflicte minore și declarații pentru presă”.

AUR atrage atenția și asupra lipsei de progres în domeniul apărării și al digitalizării.

„Deși la nivel european se discută despre relansarea industriei de apărare, România funcționează cu frâna de mână trasă. Legislația offset nu funcționează, companiile cu tradiție sunt politizate și ineficiente, iar resursa umană calificată se degradează continuu”, se precizează în moțiune.

De asemenea, senatorii din Opoziție avertizează că turismul românesc „se pregătește de o lovitură mortală” prin creșterea cotei de TVA la 21% de la 1 ianuarie 2026, conform declarațiilor premierului și ministrului Finanțelor. „Digitalizarea bate pasul pe loc, iar strategia de implementare a inteligenței artificiale este total blocată”, adaugă documentul.

Totodată, se menționează că „resursele minerale ale țării sunt ignorate, deși exploatarea eficientă a acestora ar putea aduce câștiguri bugetare însemnate”.

Reacția ministrului Miruță: „Mă voi prezenta cu fruntea sus în fața Parlamentului”

După depunerea moțiunii, ministrul Radu Miruță a transmis un mesaj ferm, afirmând că va merge „cu fruntea sus” în fața Senatului și că este mândru de activitatea sa din primele 100 de zile de mandat.

„Unii mimează patriotismul. Alții îl practică. Mă voi prezenta în fața Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte. Dorm liniștit cu ceea ce am realizat și privesc această ocazie ca pe o șansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”, a declarat ministrul.

Vot decisiv luni în Senat

Dezbaterea și votul asupra moțiunii simple împotriva ministrului Radu Miruță vor avea loc luni, în plenul Senatului. Moțiunea simplă nu produce efecte juridice directe, dar are o puternică semnificație politică, exprimând poziția Camerei față de activitatea unui membru al Guvernului.

Rezultatul votului va indica dacă Radu Miruță beneficiază în continuare de sprijinul majorității parlamentare sau dacă presiunea politică din Opoziție va reuși să-i clatine mandatul la conducerea Ministerului Economiei.

