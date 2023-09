Radu Leca, avertisment dur pentru cei care stau excesiv pe rețelele de socializare: ”O să avem un diagnostic psihiatric, nu doar psihologic”

Radu Leca și Ramona Dumitru au vorbit, la Ultrapsihologie, de cel mai are risc al statului excesiv pe rețelele de socializare, indiferent de vârstă.

Fiecare dintre noi, mari și mici, petrecem ore pe dispozitivele electronice, unii pentru distracție, alții din obligație, pentru diverse situații legate de serviciu sau școală.

Ba chiar, după ce terminăm serviciul, după ore de stat cu ochii lipiți de ecrane, ne relaxăm tot uitându-ne la acestea, și uite așa intrăm într-un cerc vicios.

Radu Leca și Ramona au vorbit, în exclusivitate la Ultrapsihologie, despre toxicitatea rețelelor de socializare, subliniind lucruri care ar trebui să ne dea, nouă, adulților, un mare semn de întrebare cu privire la pericolul în care ne aflăm.

”Când o să ne dăm seama, peste 20 de ani, de pericolul în care am locuit în spațiul virtual, respectiv rețelele de socializare și videostreaming care vor ajunge să ne îmbolnăvească emoțional, afectiv, să ajungă să ne îmbolnăvească și să avem un diagnostic psihiatric, nu doar psihologic, ci psihiatric, vom spune cum de am fost atât de limitați. Fiindcă asta o să fie direcția noastră, cum de am putut să fim atât de limitați”, a declarat psihologul Radu Leca, în exclusivitate la Ultrapsihologie de la DC News.

De altfel, acesta a recunoscut că se află în rândul persoanelor care petrece multă vreme pe rețelele de socializare, dar și că a fost apostrofat de fiul său pentru timpul stat pe TikTok.

”Ți-a ieșit ceva, tati, dacă ai stat pe TikTok 5 minute? Ce ai văzut în ultimele 5 minute?

Și eu îi spun bam-bam-bam. Mă mai lasă un pic, mă mai vede că stau, și spune stop.

Zi-mi ce ai văzut în ultimele 5 filmulețe.

Îi spun de 3 din 5.

Vezi, creierul tău îți dă greș. Care-i confortul?

Dau scroll și văd ceva nou.

Da, oamenii ăia fac ceva nou, iar tu nu faci nimic. Hai. închide-l și fă un filmuleț și urcă-l pe TikTok.

Așa am ajuns eu să-mi fac cont pe TikTok, când fiul meu mi-a spus că TikTok reprezintă viitorul pentru următorii 5 ani, nu Facebook, nu Instagram, nu altceva”, a mai spus Radu Leca, subliniind că deși filmele urcate pe această platformă ajung aproape instant la mii de oameni, ”dă o dependență foarte mare și cu greu mai ieși de acolo”.

Apare frustrarea, care duce la anxietate

Pe de altă parte, psihoterapeutul Ramona Dumitru a ținut să puncteze că după o vreme în care doar ați rulat filmele de pe social media, apare o frustrare, care poate duce într-o zonă de anxietate și nemulțumire.

”Ai impresia că nu-ți mai ajung orele într-o, că ai multe de făcut dar nu ai timp să le faci, este o iluzie. Uită-tela timpul petrecut pe telefon sau pe alt dispozitiv.

Există o setare în telefon care spune la sfârșitul zilei că astăzi ai petrecut 15 ore pe telefon și ai folosit următoarele aplicații.

Este ca un sumar și vedem cât am stat pe telefon și rețele”, a mai spus psihoterapeutul.

”Spațiul vizual, spațiu educațional, o minciună”

De asemenea, spune Radu Leca, ”spațiul virtual a fost impus sub formă de, în primă fază spațiu educațional, care este o minciună, fiindcă tot ceea ce înseamnă structurile de pharma, cazinouri, haine, tot ceea ce înseamnă shoping și comerț au avut nevoie de un spațiu în care să vândă și așa a apărut internetul.

Odată cu apariția, s-a adresat de către părinții responsabili când ar trebui să îmi las copilul pe internet și cât de liber va fi copilul pe internet?

Au apărut niște tipuri de aplicații, care își oferă credința că poți ajuta copilul să nu mai vadă pornografie sau jocurile de cazino începând cu 10 ani, lucru care și astăzi este o iluzie și o minciună”, a mai spus Radu Leca.

Mai multe în video:

