Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei - UPDATE

Liderul rus Vladimir Putin l-a invitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.

UPDATE

Guvernul de la Kiev a reacționat la invitația liderului rus Vladimir Putin, catalogând-o drept inacceptabilă, scrie Reuters.

Ministrul de Externe Andrii Sybiha a precizat că cel puțin șapte țări, inclusiv Austria, Vaticanul, Elveția și trei state din Golf, sunt dispuse să găzduiască întâlnirea.

„Acestea sunt propuneri serioase și președintele Zelenski este pregătit pentru o astfel de întâlnire în orice moment”, a declarat el pe X. „Însă Putin continuă să joace teatru cu toată lumea, făcând în mod deliberat propuneri inacceptabile”, a adăugat oficialul ucrainean.

Știre inițială

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, 3 septembrie, că este gata să poarte discuții cu Volodimir Zelenski dacă președintele ucrainean va veni la Moscova, însă a adăugat că rămâne de văzut dacă o astfel de întâlnire ar fi cu adevărat utilă, relatează Reuters.

Zelenski a insistat să se întâlnească cu Putin pentru a discuta termenii unui posibil acord, iar președintele american Donald Trump, care încearcă să medieze un acord de pace, a spus că își dorește ca cei doi lideri să se întâlnească.

Vorbind din China, la finalul vizitei sale, Putin a afirmat că a fost întotdeauna deschis unei întâlniri cu Zelenski, dar a reiterat poziția Kremlinului conform căreia o astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită și să conducă la rezultate concrete.

Putin vrea ca Ucraina să organizeze alegeri electorale

„În ceea ce privește o întâlnire cu Zelenski, nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are rost? Vom vedea”, a spus Putin.

Liderul rus a adăugat că, în opinia sa, Ucraina trebuie să ridice starea de urgență, să organizeze alegeri electorale și să desfășoare un referendum privind problemele teritoriale pentru a se putea înregistra vreun progres.

Rusia afirmă că a anexat patru regiuni ucrainene începând cu anul 2022, însă Kievul și majoritatea statelor occidentale resping această revendicare, pe care o consideră o tentativă ilegală de ocupare a teritoriului printr-un război cu caracter colonial.

