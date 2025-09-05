Putin le taie elanul celor care vor trupe occidentale în Ucraina. Ce a declarat

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina ar fi ținte legitime pentru Moscova, într-un avertisment adresat aliaților Kievului, pe măsură ce aceștia discută măsuri pentru protecția viitoare a Ucrainei, potrivit Reuters.

Putin a vorbit la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron afirmase că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate postbelice, inclusiv printr-o forță internațională pe uscat, pe mare și în aer.

Rusia a susținut de mult timp că unul dintre motivele pentru care a declanșat războiul în Ucraina a fost să împiedice NATO să accepte Kievul ca membru și să-și amplaseze forțele în Ucraina.

„Prin urmare, dacă apar acolo trupe, mai ales acum, pe durata operațiunilor militare, plecăm de la premisa că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”, a declarat Putin într-un forum economic la Vladivostok.

„Și dacă se vor lua decizii care duc la pace, la pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei, punct”.

Declarațiile lui Putin evidențiază prăpastia dintre poziția Moscovei și cea a Kievului și a aliaților săi occidentali privind forma garanțiilor de securitate viitoare pentru Ucraina, în cadrul oricărui acord de încheiere a războiului de trei ani și jumătate.

Ucraina caută sprijin ferm din partea Occidentului pentru a se proteja împotriva oricărui atac viitor. Franța și Marea Britanie, care co-prezidează o „coaliție a celor dornici” în sprijinul Ucrainei, au semnalat că sunt deschise la desfășurarea de trupe în Ucraina după încheierea războiului.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că Washingtonul nu va trimite trupe la sol, dar ar putea oferi alte forme de sprijin, cum ar fi puterea aeriană.

Putin a declarat că trebuie stabilite garanții de securitate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.

„Repet încă o dată, desigur, Rusia va implementa aceste acorduri. Dar, în orice caz, nimeni nu a discutat cu noi la un nivel serios încă”, a spus el.

Trump, care a preluat funcția în ianuarie cu promisiunea de a încheia rapid războiul, l-a găzduit pe Putin la un summit în Alaska luna trecută, fără a se înregistra vreun progres semnificativ.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat de mult timp să obțină o întâlnire directă cu Putin pentru a avansa spre încheierea celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Putin a spus vineri că nu vede prea mult sens într-o astfel de întâlnire, pentru că „va fi practic imposibil să se ajungă la un acord cu partea ucraineană asupra problemelor-cheie”.

Cu toate acestea, el a reiterat oferta făcută mai devreme în această săptămână de a-l primi pe Zelenski la Moscova pentru discuții.

„Am spus: sunt pregătit, vă rog, veniți, vom asigura cu siguranță condiții de lucru și securitate, o garanție 100%".

„Dar dacă ne spun: «Vrem să ne întâlnim cu tine, dar trebuie să mergi în alt loc pentru această întâlnire», mi se pare că acestea sunt pur și simplu cerințe excesive”.

Zelenski, fără a se referi direct la posibilitatea ca Moscova să fie locul întâlnirii, a declarat vineri: „Suntem pregătiți pentru orice fel de întâlniri. Dar nu simțim că Putin este pregătit să încheie acest război. Poate vorbi, dar sunt doar cuvinte, iar nimeni nu are încredere în cuvintele lui”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News