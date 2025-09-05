Data publicării:

Putin crede că transplanturile pot învinge moartea. Știința demontează mitul

Autor: Alexandra Curtache
Transplant organe - Foto: Freepik @stwul
Transplant organe - Foto: Freepik @stwul

Liderii mondiali par să discute despre nemurire atunci când cred că nimeni nu îi ascultă. Săptămâna aceasta, Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși la o paradă militară din Beijing vorbind despre biotehnologie și posibilitatea de a păcăli moartea. Ideea președintelui rus: transplanturi repetate de organe pentru a rămâne veșnic tânăr. Dar realitatea științifică este mult mai complicată.

Vladimir Putin și Xi Jinping au fost înregistrați discutând despre posibilitatea utilizării biotehnologiei pentru a atinge nemurirea. Liderul de la Kremlin a sugerat că transplanturile repetate de organe ar putea menține o persoană tânără pentru totdeauna, conform Reuters.

Deși pare o temă de science-fiction, dialogul ridică întrebări serioase despre modul în care liderii mondiali văd viitorul științei și al longevității.


De unde ar veni organele?

Sugestia lui Putin are o problemă imediată: organele transplantabile sunt o resursă extrem de limitată. În fiecare an, mii de pacienți mor pe listele de așteptare. Folosirea lor pentru a prelungi viața unui lider autoritar ar însemna sacrificarea altor destine.

O alternativă ar fi creșterea de organe în laborator, cu ajutorul celulelor stem. Dar, deși oamenii de știință pot cultiva în prezent doar „organoizi” miniaturali, crearea unor organe funcționale de dimensiuni normale este departe de realitate.


Limitele biologice ale transplanturilor

Chiar și într-un scenariu ipotetic, în care am avea un număr nelimitat de organe de rezervă, realitatea medicală rămâne dură.

Îmbătrânirea corpului erodează rezistența organismului, reducând șansele de recuperare după intervenții chirurgicale majore.

Creierul este imposibil de înlocuit. Identitatea, memoria și personalitatea unui individ rămân legate de acest organ. Oricine ar primi un „transplant de creier” nu ar mai fi aceeași persoană.

Cu alte cuvinte, chirurgia nu poate învinge moartea.

Alte drumuri către longevitate

Cercetătorii explorează deja căi mai promițătoare pentru încetinirea îmbătrânirii:

- medicamente testate pe șoareci și maimuțe,

- modificări genetice,

- schimbări alimentare,

- reprogramarea celulară, care readuce celulele la o stare mai „tânără”.

Transpunerea acestor rezultate la oameni rămâne dificilă, dar posibilitatea de a încetini procesul de îmbătrânire nu este exclusă.

Rusia și obsesia pentru nemurire

În 2024, Vladimir Putin a lansat un proiect național împotriva îmbătrânirii, sperând la o descoperire științifică majoră. Însă mulți experți sunt sceptici, invocând infrastructura științifică precară a Rusiei.

De altfel, nu doar Kremlinul sau Beijingul investesc în aceste domenii. Miliardarii din Silicon Valley finanțează intens cercetări în biotehnologii anti-îmbătrânire, convinși că pot „cumpăra” ani de viață.

Dincolo de motivele uneori egoiste ale celor care finanțează aceste proiecte, studiile asupra îmbătrânirii pot aduce beneficii majore întregii omeniri. Încetinirea acestui proces ar putea reduce riscul bolilor grave, de la cancer și Alzheimer până la afecțiuni cardiace.

Astfel, cercetarea în domeniu ar putea transforma radical medicina preventivă, oferind o bătrânețe mai sănătoasă și mai activă.


Nemurirea și dilemele etice

Rămâne însă întrebarea: este moral să căutăm viața veșnică?

Pe de o parte, este firesc să ne dorim să trăim mai mult. Speranța de viață a crescut deja cu peste 30 de ani în secolul trecut. Pe de altă parte, o societate cu lideri care nu îmbătrânesc riscă să rămână blocată în stagnare, fără loc pentru generațiile tinere și ideile lor.

Un Putin încă în funcție în 2150 ar fi un scenariu distopic. Din fericire, știința actuală arată că o asemenea perspectivă rămâne doar un exercițiu de imaginație.

Discuția surprinsă între Putin și Xi Jinping ridică o problemă reală: cât de departe suntem dispuși să mergem pentru a amâna moartea?

Transplanturile repetate nu oferă soluția. Dar cercetarea anti-îmbătrânire poate aduce beneficii concrete: vieți mai lungi și mai sănătoase. În același timp, rămâne crucial să ne asigurăm că aceste progrese nu vor transforma societatea într-o scenă dominată de lideri eterni și de elite nemuritoare.

