Proteste în întreaga Europă. Chirieac: "Noi, românii, protestăm în bucătărie cu nevasta, fără să ne audă vecinii"

Oamenii din întreaga lume resimt puternic creșterile drastice ale costurilor de trai la benzinării, în supermarket și, mai ales, când sosesc facturile la gaz și electricitate. Stânga și dreapta din Germania anunțaseră o "toamnă fierbinte" chiar înainte de ultimele decizii politice. Adică demonstrații regulate în zilele de luni, începând din 5 septembrie. Lumea a fost chemată la miting în primul rând de Partidul Stângii, Die Linke, cel mai mic partid de opoziție din Bundestag.

"Nu ştiu dacă miza principală este ridicarea restricţiilor că văd că Rusia se descurcă destul de bine, cu tot cu restricţii, cât mai ales oprirea ajutorului militar pentru Ucraina. Ce urmăreşte Putin? Creşterea nemulţumirii populare în Uniunea Europeană. În ţările avansate, cu democraţii temeinic aşezate, au fost mitinguri de zeci poate sute de mii de oameni de când a început criza energetică. Noi, în România, protestăm ca pe vremea lui Ceauşescu. În bucătărie cu nevasta, fără să ne audă vecinii.

Este absurd să protestezi împotriva restricţiilor! Vă spun următorul lucru: România zice că are gaz şi electricitate. Păi nu are! În cazul energiei electrice, noi avem vreo 6000 MW putere instalată funcţională şi avem nevoie de 8000. Sunt vârfuri de 8000. Cei 2000 de MW erau importaţi din UE. Acum, Europa nu o să aibă de unde să dea energie, că de-aia au tăiat şi ei. La fel cu gazul! Cum s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat! Că prin Nord Stream 1 curgeau 170 de miliarde m3 de gaz anual din Federaţia Rusă către Uniunea Europeană, în principal către RFG. Consumul României e cam 11-12 miliarde m3 pe an. Acel gaz nu mai curge. Nu mai este! O să spuneţi - bine, dar aveţi depozitele pline! Să fie foarte clar: energia pe care o folosim nu poate fi luată numai din depozit. Acolo era extracţia României sau importul în cazul Germaniei, ori un import de ajustare." a spus Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.

Industria metalurgiei, afectată

Vineri, 9 septembrie, sindicatele din Energie au protestat în stradă în fața sediului Ministerului Energiei. Organizat de Federația Sindicală a Siderurgiștilor Metarom, precum și de către sindicatele din componența ALRO S.A. (Sindicatul Liber Aluministului, Sindicatul Liber Alro, Sindicatul Prelucrarea Aluminiului, Sindicatul Alro Product, Sindicatul Alum Tulcea și U.S.T. Cartel Alfa Filiala Olt), protestul a fost motivat de creșterea prețurilor energiei electrice și gazelor naturale. Subiectul principal al protestului a fost reprezentat de facturile exorbitante la energia electrică și gazele naturale. Într-un comunicat de presă al sindicaliștilor, premierului Nicolae Ciucă și Ministrului Energiei, Virgil Popescu, le sunt cerute explicații. Protestatarii au solicitat motivele care au stat la baza măririi prețurilor energiei electrice și gazelor naturale. De asemenea, au declarat că își doresc „revenirea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, atât pentru industrie, cât și pentru populația din România, la prețurile existente înaintea acestei majorări pe care o considerăm nejustificată”.

Germania e în stradă

Reamintim că stânga și dreapta protestează în Germania împotriva creșterii prețurilor. În 2022, demonstrațiile de luni amintesc de revoluția pașnică din RDG, de Pegida și de protestele împotriva restricțiilor din pandemie, scrie dw.com. Evenimentul, inițiat de parlamentarul Sören Pellmann, membru al Partidului Stângii, are ca motto "Prețuri mai mici - energia și alimentele trebuie să fie accesibile". Totul s-a scumpit la nivel mondial de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022. În Uniunea Europeană, inflația, adică rata de creștere a prețurilor, aproape atinge pragul de zece procente. Printre cele 27 de state membre ale UE, cele trei state baltice - Estonia, Letonia și Lituania - se află pe primul loc, cu rate ale inflației de peste 20%. Din acest punct de vedere, Germania se află încă într-o poziție relativ bună, cu un nivel al inflaței de 7,9%.

