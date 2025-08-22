Programul actualizat al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate

Aflați care este programul actualizat al Festivalului Enisala – Unitatea la cetate!
”Prima zi a Festivalului Enisala – Unitate la cetate a fost anulată. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, preconizate pentru seara de 22 august 2025, au fost anulate manifestările programate pentru prima zi din cadrul Festivalului Enisala – Unitate la cetate. Vom reveni cu noi informații privind evenimentele programate în cea de a doua zi a festivalului. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Consilului Județean Tulcea.
”Ca urmare a modificării programului Festivalului „Enisala - Unitate la Cetate”, în sensul anulării primei zile de spectacole pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, vă prezentăm noua configurație a manifestărilor artistice din cadrul festivalului:
Ansamblurile „Dorulețul“, „PerlaDeltei“, „ZadunaiskaSici“
Cele mai tari concerte, oferite de:
Alex Velea
TheUrs
Zdob și Zdub
Spectacol de lasere
Foc de artificii
Numai pentru dumneavoastră, începând cu ora 19.00: Show aviatic și de parașutism
Daniela Matache (profesor canto) și Sara Mihai (solistă)
Ansambluri locale: „Heracleea“ și Ansamblul Cultural Sarichioi
Andra Gogan
Bosquito
Bere Gratis Oficial
Spectacol de lasere
Ansamblul „Altona“
Acoustic Boys
The Motans
Andra
Foc de artificii
Nu ratați cel mai frumos eveniment al verii 2025, organizat la Tulcea!
Ne vedem cu toții la cetate, sperăm fără alte evenimente neprevăzute!”, conform unui comunicat.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu