Data publicării:

Programul actualizat al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursă foto: DC News
Aflați care este programul actualizat al Festivalului Enisala – Unitatea la cetate!

”Prima zi a Festivalului Enisala – Unitate la cetate a fost anulată. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, preconizate pentru seara de 22 august 2025, au fost anulate manifestările programate pentru prima zi din cadrul Festivalului Enisala – Unitate la cetate. Vom reveni cu noi informații privind evenimentele programate în cea de a doua zi a festivalului. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Consilului Județean Tulcea.

Programul actualizat al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate

”Ca urmare a modificării programului Festivalului „Enisala - Unitate la Cetate”, în sensul anulării primei zile de spectacole pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, vă prezentăm noua configurație a manifestărilor artistice din cadrul festivalului:

Sâmbătă, 23 august 2025:

Ansamblurile „Dorulețul“, „PerlaDeltei“, „ZadunaiskaSici“

Cele mai tari concerte, oferite de:

Alex Velea

TheUrs

Zdob și Zdub

Spectacol de lasere

Foc de artificii

Numai pentru dumneavoastră, începând cu ora 19.00: Show aviatic și de parașutism

Duminică, 24 august 2025:

Daniela Matache (profesor canto) și Sara Mihai (solistă)

Ansambluri locale: „Heracleea“ și Ansamblul Cultural Sarichioi

Andra Gogan

Bosquito

Bere Gratis Oficial

Spectacol de lasere

Luni, 25 august 2025:

Ansamblul „Altona“

Acoustic Boys

The Motans

Andra

Foc de artificii

Nu ratați cel mai frumos eveniment al verii 2025, organizat la Tulcea!

Ne vedem cu toții la cetate, sperăm fără alte evenimente neprevăzute!”, conform unui comunicat.

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

