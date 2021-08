Consum alcool/droguri, cifre teribile. Lazăr (FNA - CIADO), document înaintat MAI: Implicare naţională în lupta antidrog

Conceptul a ținut cont de prevederile Planului de Acțiune 2021-2025 - Consolidarea sistemului local de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor de prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza evidenţelor ştiinţifice.

Programul Federației cuprinde toate cele 41 judete + 6 sectoare ale Municipiului București.

În cadrul programelor noastre, complementare Centrelor de Prevenire Evaluare și Consiliere ale Agenției Naționale Antidrog vor participa direct - 30.000 tineri, 50.000 parinti, dirginții clasele VIII-XII și indirect prin informare in cadrul campaniilor media si stradale peste 100.000 participanti/ judet + municipiul Bucuresti si cele 6 subdiviziuni – sectoarele 1-6, anual.

Centralizat la nivel național, anual vor participa direct – 3.760.000 tineri si părinți si 4.700.000 participanți indirecți.

Scopul programelor Federatiei: Consolidarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de prevenire adresate populaţiei generale. Consolidarea intervenţiilor şi strategiilor pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri în rândul categoriilor de vârstă la risc şi grupurilor vulnerabile. Facilitarea accesului categoriilor de persoane aflate la debutul consumului la măsuri de intervenție timpurie, în vederea evitării transformării consumului experimental/ocazional de droguri în consum regulat.

Documentul poate fi studiat aici.

Iată care sunt cifrele prezentate în documentul înaintat de către FNA şi CIADO:

"Provocarile sunt mari pentru tineri în cazul consumului ocazional de droguri. Prevalența în rândul tinerilor 16,7 % pe segmentul de vârstă 14-34 ani conform ultimului raport publicat de A.N.A.

Situația este ingrijorătoare in zona spațiilor recreaționale, zonă în care nu s-a mai realizat un studiu privind prevalențele inca din anul 2008 din lipsă de resurse financiare. România a cunoscut o explozie de festivaluri si petreceri outdoor, zone recunoscute ca fiind propice consumului de droguri ilicite.

Deasemenea recentele statistici evidențiate prin Studiul ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) în rândul elevilor de 16 ani, arată că România înregistreaza procente peste media europeană la debutul precoce (13 ani) în consumul de substanțe (alcool, droguri, tutun)

România depășeste aproape de doua ori media europeană la consumul zilnic de tutun – 5 % dintre elevii romani, comparativ cu 2,9 media europeană.

Depășim media generală la consuml de alcool – 82 % dintre elevii România, comparativ cu 79 % media europeană.

7 % dintre elevi recunosc că s-au intoxicat cu alcool față de 6,7 % media europeană.

Consumul de medicamente calmante în scopul de a se droga este de 9,4 % față de media europeană de 4 %.

Studiul ESPAD a masurat și alte comportamente periculoase – jocurile de noroc, jocuri online si rețelele sociale. 20 % dintre elevii de 16 ani din România au pariat excesiv in ultimul an, comparativ cu 15 % media europeană.

În jur de 50 % dintre elevii de 16 ani din România, petrec peste 4-5 ore într-o zi de școala, online, pe rețele sociale în condițiile în care se discută tot mai mult despre anxietate, depresie, probleme cu somnul."