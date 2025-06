Profesorii, obligați să stea 8 ore pe zi în școală?! Culisele discuțiilor cu ministrul Daniel David / video

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a clarificat că afirmația ministrului Educației privind cele 8 ore de muncă ale profesorilor a fost interpretată greșit. Rectorul ASE a reamintit că ideea obligativității prezenței de 8 ore a fost vehiculată în trecut de Curtea de Conturi, dar a fost respinsă de mediul universitar, în special din cauza lipsei de spații și birouri necesare. Acesta a subliniat că profesorii își desfășoară activitatea și în afara școlii și că munca lor nu poate fi redusă la simpla prezență fizică la școală.

„Eu am vorbit personal cu domnul ministru, că a fost la mine la conferință a doua zi după acea declarație, și mi-a spus așa: „Nu! Declarația mea a fost de genul următor: Să nu uite profesorii că sunt plătiți 8 ore”.

Au avut în gând, acum mulți ani, colegii noștri de la Curtea de Conturi, când au făcut auditul la Ministerul Educației, și să știți că ne-am întâlnit la colegul Minea Costoiu cu rectorul de la Universitatea București, cu mai mulți rectori și abia am reușit să-i convingem că noi nu avem nici spații să stăm 8 ore, că ne trebuie birouri să stăm 8 ore.

Noi nu trebuie să stăm la școală, noi putem să lucrăm și de acasă, adică să studiem, să ne documentăm, să scriem cărți, articole, putem să mergem și în mobilitate. Nu este o justificare, nu e logic să stea profesorul 8 ore la școală, pe condică. Nu înseamnă scaunul, ci înseamnă noi lucrăm cu capul”, a spus prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Munca profesorilor nu se limitează la orele din clasă

Rectorul ASE a subliniat că profesorii lucrează și în afara programului, inclusiv în weekend, și că munca lor nu se limitează la orele din clasă.

„Și nu face nimeni treaba asta. Avem orele fizice pe care le facem în școală de data asta – așa ar trebui că pandemia a trecut; online-ul nu se mai justifică pentru că educația nu înseamnă numai a transmite cunoștințe, ci trebuie să și stăm de vorbă cu acești copii, să-i orientăm în viață că ei sunt tineri, au și ei problemele lor.

După care, sâmbăta, duminica și seara uneori, dacă avem de scris un articol și avem termen să-l depunem, lucrăm fără doar și poate. Noi lucrăm și în weekend, acasă, nu e o problemă”, a spus prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

„Nu cred că cineva poate să impună acest lucru, nu e logic"

Rectorul ASE a confirmat că nu se pune problema ca profesorii să stea fizic 8 ore la școală. Acesta a explicat că, pe lângă lipsa spațiilor și condițiilor necesare, reducerea bugetului face imposibilă construcția de noi facilități. Potrivit rectorului, profesorii pot lucra eficient și de acasă, iar impunerea prezenței obligatorii 8 ore la școală nu este logică și nici practică.

„Nicicum! Eu am încredere în ce spune colegul nostru Daniel David, ministrul Educației. Eu știu că am discutat și în consorțiu când s-a ridicat problema de către Curtea de Conturi și dumnealui a fost de acord atunci: „Nu se pune problema să stăm 8 ore la școală că pierdem timpul”. În primul rând, trebuie să avem spațiul fizic și condițiile de dotare, ori dacă noi acum vorbim despre diminuarea bugetului pe investiții și pe toate cele, unde să mai construiești spații?



Noi am avut noroc pentru școala doctorală de am dat în funcțiune acea clădire nouă. Greu am construit-o și pe aia din Piața Romană nr. 7. Acolo, colegii noștri au o sală de consiliu unde se pot întâlni, dar nu are rost să-i ținem 8 ore la școală, atâta timp cât ei pot lucra foarte bine de acasă, sau să meargă la conferințe, la schimburi de experiență în țară sau străinătate. Nu cred că cineva poate să impună acest lucru, că nu e logic”, a spus prof. univ. dr. Nicolae Istudor la DCNewsTV și DC Business.

