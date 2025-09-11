Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles

Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu Regele Charles, pentru un ceai de doar 55 de minute.

Prințul Harry și Regele Charles s-au reunit într-o întâlnire privată de 55 de minute la Clarence House, în cadrul rarei vizite a Ducelui de Sussex în Marea Britanie. Cei doi, care au avut o relație tensionată în ultimii ani, au luat ceaiul împreună după luni de speculații privind o posibilă reconciliere, scrie Mirror.

Harry a sosit luni la Londra pentru ceremonia anuală WellChild Awards, iar în zilele următoare a participat la mai multe angajamente caritabile, inclusiv la Nottingham și la Imperial College London. Regele Charles a ajuns la reședința regală la ora 15:45, după ce a zburat de la Balmoral, în timp ce fiul său a sosit mai târziu cu peste o oră, la 17:20.

Înainte de asta, suveranul a condus un Consiliu Privat la Palatul St James, iar după întâlnirea cu Harry a avut o audiență cu premierul statului Australia de Sud, Peter Malinauskas.

Deși și-a văzut tatăl, Ducele de Sussex nu s-a întâlnit și cu fratele său, Prințul William, sau cu alți membri ai Familiei Regale. Reconcilierea dintre Harry și Charles vine după o perioadă marcată de tensiuni, începută în 2020, când Harry și Meghan Markle au renunțat la atribuțiile regale și s-au mutat în California. Ulterior, cuplul a criticat în repetate rânduri Familia Regală, în interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021, documentarul Netflix din 2022 și autobiografia „Spare” a Prințului Harry, publicată în 2023.

Zâmbetul lui Harry, semnal de optimism înainte de întâlnire

Înainte de reuniune, Harry a fost surprins în public afișând un „zâmbet ștrengăresc” și o atitudine „optimistă și bine dispusă”, potrivit expertului în limbajul trupului Judi James. Aceasta a remarcat că expresia lui amintea de zâmbetele din copilărie și sugera că se întorcea pentru scurt timp în rolul de fiu.

„Zâmbetul său părea optimist și vesel, iar Harry era evident într-un mediu pe care îl cunoaște cel mai bine. Totuși, un gest a trădat și anxietatea: felul în care își prindea degetele în cămașă și curea, un obicei pe care îl are când se simte vulnerabil”, a explicat James.

Imaginile surprinse în drum spre întâlnirea cu regele arătau însă un Harry „calm și reflectiv”. „Expresia sa părea meditativă, cu mâna ridicată și împreunată într-un gest care amintește de tatăl și bunicul său. Asta ar putea sugera o abordare mai înțeleaptă a întâlnirii, și nu o confruntare”, a mai spus experta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News