Prințul Harry nu s-a putut abține nici de această dată. Comentariul criptat despre Regele Charles

Deși s-a discutat mult în presă că Regele Charles ar fi foarte deranjat dacă fiul său, Prințul Harry, va vorbi în fața presei despre întâlnirea pe care au avut-o, acesta nu s-a abținut nici de această dată. Deși nu a vorbit pe larg despre revederea cu tatăl său, Harry a lăsat totuși un comentariu criptat despre monarh, scrie Mirror.

Ducele de Sussex a lăsat din nou să se înțeleagă că starea de sănătate a tatălui său îl preocupă, printr-un comentariu în care și-a subliniat prioritățile pentru viitorul apropiat. Săptămâna trecută, el a făcut o vizită în Marea Britanie și s-a întâlnit cu tatăl său, pentru prima dată după 19 luni, ultima întrevedere având loc în februarie 2024, la scurt timp după ce regele a fost diagnosticat cu cancer. Întâlnirea privată dintre cei doi, la Clarence House, a durat aproximativ 50 de minute și, potrivit presei, s-ar fi încheiat mai repede deoarece Harry avea un alt angajament.

Ulterior, întrebat de reporteri despre tatăl său, Harry a spus: „Da, este bine”. Întâlnirea a fost văzută ca un pas spre o posibilă reconciliere între tată și fiu, după ani de tensiuni acumulate, generate de retragerea lui Harry și Meghan Markle din atribuțiile regale în 2020 și mutarea lor în California. Situația a fost amplificată de interviul exploziv acordat Oprahei Winfrey în 2021, urmat de apariția memoriilor lui Harry, Spare, cu mai puțin de doi ani mai târziu, precum și de lansarea serialului documentar pe Netflix. În plus, se spune că relațiile cu fratele său mai mare, Prințul William, nu sunt deloc bune.

Ce a spus Prințul Harry despre Regele Charles

Totuși, într-un nou interviu acordat în timpul unei vizite în Ucraina, Harry a evitat să vorbească direct despre tatăl său, dar a făcut o aluzie la starea regelui printr-un comentariu criptat. El a declarat pentru The Guardian că, în anul ce urmează, „accentul trebuie să fie cu adevărat pe tatăl meu”. Afirmația sugerează că Harry dorește să își vadă mai des tatăl, într-un context în care există îngrijorări legate de sănătatea regelui. Nu este însă prima dată când face un astfel de comentariu.

Într-un interviu acordat BBC în mai anul acesta, Harry spunea: „Viața este prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu, el... el nu vorbește cu mine din cauza acestei probleme cu securitatea, dar ar fi frumos să ne împăcăm”. Declarația privind tratamentul pentru cancer al regelui ar fi provocat nemulțumiri în Familia Regală.

Prințul Harry: Conștiința mea este curată

În același interviu pentru The Guardian, Harry a reflectat asupra memoriilor Spare și asupra serialelor difuzate pe Netflix. El a susținut că acestea au fost încercări, din partea lui și a lui Meghan, de a corecta „o singură perspectivă” prezentată publicului

„Nu cred că mi-am spălat rufele în public. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis în cel mai bun mod posibil. Conștiința mea este curată”, a spus Harry.

„Știu că (a vorbi deschis) îi enervează pe unii și contrazice narațiunea oficială. Cartea? A fost o serie de corecturi la poveștile deja existente. Fusese prezentat un singur punct de vedere și era nevoie de o corectare”, a mai spus acesta.

Se întoarce în Marea Britanie?

Pe lângă aceste declarații recente, au apărut și zvonuri potrivit cărora Harry și Meghan s-ar putea gândi la o revenire în Marea Britanie. De asemenea, s-a sugerat că Harry își dorește ca cei doi copii ai lor, Prințul Archie, de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 3 ani, să-și facă studiile în Marea Britanie. Un prieten al cuplului regal a declarat pentru Daily Mail: „Pot să vă spun că Harry vrea ca cei mici să studieze aici, în Regat.” Acesta a dezvăluit că a discutat cu ducele despre acest subiect săptămâna trecută, în timpul vizitei sale.

Sursa a adăugat: „Harry simte că cei doi copii pierd experiența de a crește într-o familie extinsă, așa cum se bucură nepoții și nepoatele lor”.

„Harry vrea ca cei mici să aibă parte de cea mai bună educație. El a păstrat legătura cu grupul său apropiat de prieteni din perioada școlii la Ludgrove și Eton. Și-ar dori același lucru și pentru propriii săi copii”, a mai spus sursa.

