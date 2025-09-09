Data actualizării: | Data publicării:

Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri

Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Prințul Harry a anunțat marți că va dona personal 1,1 milioane de lire sterline (aproximativ 1,27 milioane de euro) organizației caritabile BBC Children in Need, una dintre cele mai mari sume individuale făcute public de un membru al familiei regale britanice. 

În cadrul vizitei sale la Nottingham, Harry a subliniat legătura puternică pe care o are cu orașul: „Nottingham are respectul meu, a avut întotdeauna angajamentul meu și un loc permanent în inima mea”, a declarat ducele de Sussex, conform Reuters.

El a atras atenția asupra pericolului reprezentat de violența juvenilă și a precizat că, deși donația sa este importantă, este nevoie de colaborarea guvernului, poliției, școlilor și companiilor pentru a aduce schimbări semnificative.

„Violența care afectează tinerii, în special infracțiunile comise cu arme albe, continuă să distrugă vieți, să scurteze viitorul și să lase familiile în doliu. Mă dedic acestei cauze de peste un deceniu și, din păcate, urgența este astăzi și mai mare decât atunci când am început. Nu putem, nu trebuie și nu vom întoarce privirea”, a mai spus Harry.

Donația sa va sprijini tinerii din comunitățile afectate de violență și infracțiuni cu arme albe, în special în orașul Nottingham, Anglia.

 

Donațiile publice sunt rare în rândul familiei regale

Deși organizațiile caritabile ale familiei regale britanice fac frecvent donații substanțiale, acestea nu sunt de obicei publice. În schimb, Harry a decis să facă cunoscută contribuția sa, evidențiind atât angajamentul personal, cât și nevoia urgentă de sprijin pentru tinerii vulnerabili.

Organizația Children in Need a strâns peste un miliard de lire sterline din 1980 pentru a susține diverse proiecte și organizații caritabile din Marea Britanie. Harry se alătură astfel altor membri ai familiei regale care au sprijinit cauze umanitare, cum ar fi regele Charles, fratele său, prințul William, și soția acestuia, Kate.

Ajuns luni din California, Harry a depus flori la mormântul reginei Elisabeta, la trei ani de la moartea acesteia, înainte de a participa la o ceremonie de premiere pentru copii bolnavi. Vizita sa a atras atenția mass-media și prin întrebarea dacă se va întâlni cu tatăl său, regele Charles, pe care nu l-a mai văzut de 20 de luni.

Prin această donație și implicare activă, Prințul Harry reafirmă angajamentul său față de comunitățile vulnerabile și rolul pe care îl poate juca în viața tinerilor afectați de violență.

