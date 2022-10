Primul zbor de pe Aeroportul Brașov-Ghimbav, programat pentru jumătatea lunii decembrie

Reprezentanții Consiliului Județean și partenerii implicați în acest proiect au pus la punc ultimele detalii pentru implementarea serviciilor de navigație aeriană. Cu acest prilej, a fost analizat stadiul implementării graficului consolidat al activităţilor necesare în vederea operaţionalizării Aeroportului.

„Suntem în grafic cu activităţile pe care fiecare din părţile implicate în operaţionalizarea AIBG şi le-a asumat, avem stabilite termene precise şi facem toate demersurile necesare pentru a le respecta. În cadrul şedinţei am abordat şi aspectele care ţin de organizarea zborului de calibrare a echipamentelor de radionavigaţie, programat pentru jumătatea lunii decembrie”, a declarat Alexandru Anghel, directorul Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, citat de brasov.net.

Proiectarea spațiului aerian şi a procedurilor de zbor instrumentale s-a încheiat, iar documentaţia privind procedurile satelitare convenţionale pe baza cărora controlorii de trafic de la Arad vor eşalona zborurile în timp şi spaţiu şi vor asista piloţii în timpul procedurii de decolare şi aterizare pe pista de la Ghimbav, a fost predată la Autoritatea Aeronautică şi este în etapa de verificare.

Pe amplasamentul Aeroportului a fost montat echipamentul ILS, produs de o companie italiană

De asemenea, participanţii au fost informaţi că pe amplasamentul Aeroportului a fost montat echipamentul ILS (Instrument Landing System), produs de compania italiană Thales şi că în perioada următoare vor fi instalate echipamentele DVOR şi DME, care au fost de asemenea livrate. La finalul şedinţei, participanţii au făcut o vizită la terminalul Aeroportului şi la clădirea de contingenţă, aflată în fază avansată de execuţie, prilej cu care au analizat aspecte de natură tehnică privind instalarea serverelor în cele două clădiri.

„Am promis că vom prezenta cu regularitate toate etapele pe care le parcurgem pentru funcţionalizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav şi ne ţinem de cuvânt. Astăzi am avut o şedinţă pragmatică în cadrul căreia am trecut în revistă, cu termene precise, toate demersurile pe care le mai avem de făcut până la momentul la care vom deschide Aeroportul. Specialiştii de la ROMATSA şi cei ai Autorităţii Aeronautice Civile Române au apreciat stadiul foarte bun în care am ajuns cu construcţia clădirii de contingenţă, care în curând va permite instalarea echipamentelor informatice necesare stocării, prelucrării şi transmiterii datelor către Centrul de Dirijare a Traficului Arad. Vom continua să anunţăm toate noutăţile care intervin în proiect, până la momentul mult aşteptat al operaţionalizării Aeroportului Braşov”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.

Graficul consolidat al activităţilor privind funcţionalizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, convenit de Consiliul Judeţean Braşov împreună cu ROMATSA şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română prevede ca la jumătatea lunii iunie 2023 acest obiectiv să fie operaţional. În cazul în care pe parcursul implementării proiectului vor interveni situaţii de natură să modifice graficul asumat, le vom comunica de îndată.

