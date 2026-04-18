Primele materiale legate de OZN-uri, publice în curând. Trump: Am găsit multe documente foarte interesante
Data actualizării: 13:06 18 Apr 2026 | Data publicării: 12:59 18 Apr 2026

Primele materiale legate de OZN-uri, publice în curând. Trump: Am găsit multe documente foarte interesante
Autor: Doinița Manic

imagine cu extraterestri in OZN Trump spune că analiza materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală documente interesante. Foto: Pixabay

Președintele american Donald Trump spune că analiza materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală documente interesante.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că analiza făcută de administraţia sa a materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală o serie de documente "interesante". El a mai menționat că o primă tranşă de dosare este aşteptată să fie publicată în curând, informează Agerpres, citând Reuters.

"Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun, iar primele eliberări (de documente) vor începe foarte, foarte curând, astfel încât să puteţi vedea dacă acest fenomen este corect", a declarat Trump unui grup de susţinători la un eveniment găzduit de grupul conservator Turning Point USA.

De ce Donald Trump cere publicarea dosarelor guvernamentale pe tema OZN-urilor

Reamintim că în luna februarie, Donald Trump a ordonat agenţiilor americane să înceapă publicarea dosarelor guvernamentale pe tema OZN-urilor, a fenomenelor aeriene neidentificate şi a unei posibile vieţi extraterestre, invocând un interes public puternic faţă de această problemă. El a ordonat această analiza după ce l-a acuzat pe fostul preşedinte Barack Obama că a împărtăşit în mod necorespunzător informaţii clasificate atunci când democratul a spus că extratereştrii sunt "reali" într-un interviu difuzat la un podcast.

Ulterior, Obama a clarificat că nu a văzut nicio dovadă de contact extraterestru în timpul preşedinţiei sale, dar a spus că probabilitatea statistică a existenţei vieţii în altă parte a universului este mare.

Până acum nu a fost găsită nicio dovadă care să sugereze că extratereştrii ar fi vizitat Pământul

Ulterior, Donald Trump, la rândul său, a declarat că nici el nu a văzut dovezi ale existenţei extratereştrilor şi este în continuare nesigur cu privire la existenţa lor.

În ultimii ani, Pentagonul a investigat relatări despre OZN-uri, iar lideri militari de rang înalt au declarat în 2022 că nu au găsit nicio dovadă care să sugereze că extratereştrii ar fi vizitat Pământul sau ar fi aterizat forţat pe Terra.

Un raport al Pentagonului din 2024 a precizat că investigaţiile guvernului SUA de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial nu au găsit nicio dovadă a tehnologiei extraterestre şi că în majoritatea observărilor au fost vorba despre obiecte şi fenomene obişnuite identificate greşit.

