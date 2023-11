Primele declarații ale mamei judecătoarei care a denunțat-o pe soacra lui Cătălin Cherecheș

Mama judecătoarei care a denunțat-o pe soacra lui Cătălin Cherecheș, după ce femeia a încercat să îi dea mită de 50 de mii de euro pentru o pedeapsă mai blândă pentru primaru din Baia Maia într-un dosar, a făcut primele declarații. Aceasta a afirmat că nu o cunoștea pe soacra edilului și că nu sunt rude.

"Am văzut că se vehiculează în spațiul public tot felul de informații nefondate: că ne-am cunoscut, că suntem rude... Este total neadevărat. Nu suntem rude de nici un grad, nici al zecelea, nici măcar nu ne cunoșteam, nici din vedere. Am cunoscut-o pe doamna doar aici la sediul unde am fost căutată și nu mi se pare normal să se abordeze persoanele pentru astfel de acțiuni care s-au văzut și care sunt în curs, și organele competente să își facă meseria. Este o anchetă în curs, nu comentez mai mult", a spus Rodica Fărcaș Hîngan pentru Antena 3 CNN.

Reamintim că socrii lui Cherecheș au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și vor petrece următoarele zile în spatele gratiilor. S-a întâmplat după ce soacra lui Cătălin Cherecheș a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA când încerca să dea o sumă de bani mamei uneia dintre judecătoarele din completul care soluţionează dosarul în care edilul este acuzat de luare de mită. Ea i-ar fi oferit mamei judecătoarei 50.000 de euro reprezentând o parte din mita promisă pentru o soluţie mai favorabilă în dosarul lui Cherecheş. Denisa Tabita Cherecheș, soția lui Cătălin Cherecheș, este și ea urmărită penal pentru complicitate în dosarul socrilor primarului din Baia Mare, dar se află în stare de libertate.

