Știa sau nu Cherecheș despre intenția soacrei de a mitui judecătoarea? Avocatul primarului din Baia Mare: E incredibil!

Judecătoarea care a denunțat-o pe soacra lui Cătălin Cherecheș este Georgiana Fărcaș Hîngan. Potrivit lui Răzvan Doseanu, avocatul lui Cătălin Cherecheș, magistrata ar fi incompatibilă acum pentru judecarea cazului primarului din Baia Mare.

"Sunt avocatul domnului Cherecheș în dosarul de la Curtea de Apel Cluj în apel. Domnul Cherecheș a apreciat că se impune ca la acest moment să nu mai facă comentarii, deja și-a exprimat un punct de vedere. Vreau să precizez de la bun început că am tot respectul pentru profesionalismul doamnei judecător, am mai avut și alte cauze în fața dumneaei și nu pot să nu respect profesionalismul dumneaei, dar concret raportat la acest dosar, pare că nu s-a dorit să se abțină.

Judecătorul incompatibil are obligația de a încerca să se abțină. Eu am înțeles că doamna magistrat a considerat că este incompatibilă pentru că dacă nu, nu avea sens să facă declarația de abținere, adică dacă aprecia că e e perfect imparțială nu trebuia să se abțină, nu are logică să se abțină dacă spune că e total imparțială și poate judeca cauza în interesul legii.

Avocatul lui Cherceheș: Se pare că denunțul ar fi avut loc cu 3 zile înaintea flagrantului

Sunt niște contradicții care poate că vor fi lămurite. Se pare că denunțul ar fi avut loc cu 3 zile înaintea flagrantului, undeva pe 5 noiembrie, însă dacă citiți comunicatul DNA-ului rezultă că undeva de prin 25 octombrie mama cu soacra ar fi negociat. Nu am înțeles ce s-a întâmplat timp de aproape două săptămâni cu negocierile alea care nu au fost denunțate. E incredibil totuși ca un judecător care se abține, care a făcut un denunț exact în legătură cu dosarul pe care trebuie să-l soluționeze, să vină să dea soluția în apel. Cred că orice soluție ar da ar fi interpretabilă, că e achitare, că e condamnare, aparența de lipsă de imparțialitate este categorică și sper totuși ca legea să fie aplicată din acest punct de vedere și să aibă parte un un complet imparțial", a spus Răzvan Doseanu, avocatul lui Cătălin Cherecheș.

Știa Cătălin Cherecheș despre mită?

Întrebat dacă Cătălin Cherecheș știa despre faptul că soacra sa intenționa să îi dea mită judecătoarei, avocatul a spus: "Ancheta este în desfășurare. Eu personal cred că nu știa, acum urmează ca anchetatorii să stabilească acest lucru. Personal, ca apărător, eu cred că nu știa. Discuțiile private avocat-client, permiteți-mi să nu vi le divulg".

