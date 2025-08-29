Primarii din țară intră în grevă, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern

Măsurile propuse de Guvernul Bolojan pentru administrațiile locale i-a determinat pe primari să intre în grevă pe termen nedeterminat.

Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri, în grevă pe termen nedeterminat, nemulțumiți de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan.

Nemulțumiri privind reducerile de personal

Potrivit unui comunicat remis de Sindicatul SCOR - Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, măsurile anunțate vor reduce „brutal” personalul Primăriilor.

„Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (...) Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, transmite sursa citată.

Sindicaliștii susțin că, pe lângă aceasta, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, Guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina Primăriilor.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan - 'meniul pentru săraci', grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus.

Cu sfidare și aroganță pe față, Consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului”, se mai arată în comunicatul transmis de sindicat.

„O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”

De asemenea, sindicaliștii îi acuză pe guvernanți de „epurare politică”.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea 'jumătății de funcționar public' prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, spun reprezentanții SCOR.

Aceștia și-au intitulat protestul „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”.

„Modelul lui Ilie Bolojan - jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model - vii la Primărie și constați că azi nu zboară!”, se precizează în comunicat.

