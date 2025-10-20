Prima reacție din coaliție după decizia CCR: Nu renunțăm! O refacem sau propunem referendum

CCR a admis sesizarea ÎCCJ și a respins reforma pensiilor magistraților pe motive de procedură, ceea ce înseamnă că legea va trebui să reia toți pașii procedurali.

Dominic Fritz, președintele USR, a reacționat după decizia CCR și a explicat că în cazul în care legea a fost respinsă pe procedură, va fi refăcută, iar dacă a fost respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

Acesta a mai transmis că partidul nu renunță la eliminarea acestor privilegii și că statul trebuie să recompenseze performanța, nu pensionările timpurii.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.

Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem.

Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.

Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare.

Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul.

Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați", a scris Dominic Fritz pe Facebook.