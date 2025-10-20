€ 5.0890
|
$ 4.3632
|
 
Data actualizării: 17:14 20 Oct 2025 | Data publicării: 16:35 20 Oct 2025

Prima reacție din coaliție după decizia CCR: Nu renunțăm! O refacem sau propunem referendum
Autor: Elena Aurel

ccr curtea constitutionala Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Dominic Fritz a reacționat după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților.

CCR a admis sesizarea ÎCCJ și a respins reforma pensiilor magistraților pe motive de procedură, ceea ce înseamnă că legea va trebui să reia toți pașii procedurali. 

Dominic Fritz, președintele USR, a reacționat după decizia CCR și a explicat că în cazul în care legea a fost respinsă pe procedură, va fi refăcută, iar dacă a fost respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

Acesta a mai transmis că partidul nu renunță la eliminarea acestor privilegii și că statul trebuie să recompenseze performanța, nu pensionările timpurii.

Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.

Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem.

Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.

Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare.

Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul.

Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați", a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
ccr
pensii speciale
usr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare
Publicat acum 20 minute
Grindeanu propune data alegerilor pentru Primăria București
Publicat acum 40 minute
Contul George de la BCR – contul bancar 100% online, simplu, rapid și fără comisioane
Publicat acum 42 minute
Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan
Publicat acum 51 minute
Ce se întâmplă de fapt în corpul tău când iei suplimente pentru somn? Experții demontează miturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 20 ore si 17 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 5 ore si 0 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close