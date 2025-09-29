€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:51 29 Sep 2025 | Data publicării: 09:06 29 Sep 2025

Prietenie de neclintit între un român și un câine cu suflet de erou: patrupedul a condus oamenii spre trupul neînsuflețit al stăpânului
Autor: A.C

matt-briney-Gz2NYo9YBQc-unsplash Foto: Unsplash
 

Un câine i-a rămas alături stăpânului până în ultimele clipe. Deși românul trăia singur într-o țară străină, acesta nu a fost niciodată cu adevărat singur, iar datorită animalului, trupul său a fost găsit.

Un bărbat român de 52 de ani, muncitor în construcții, a fost găsit fără viață în propria locuință din Subiaco, o localitate aflată la periferia Romei. Tragedia a ieșit la iveală datorită gestului incredibil al câinelui său, un metis pe nume Whisky, care a fugit singur peste doi kilometri pentru a alerta prietenii stăpânului.

Bărbatul trăia singur, iar singurul său companion era Whisky, câinele său credincios.

„Cei doi erau inseparabili”, au declarat prietenii românului carabinierilor, conform presei străine.

Animalul locuia într-o cușcă din curtea casei, la marginea unei zone verzi liniștite. În ultimele zile însă, comportamentul său s-a schimbat dramatic: nu își mai văzuse stăpânul, nu își mai primea mâncarea, mângâierile sau plimbările zilnice care îi aduceau bucurie, așa că a simțit că ceva grav s-a întâmplat.

Drumul curajos al câinelui

După trei zile de așteptare zadarnică, câinele a decis să acționeze. Condus de instinct și de dragostea față de stăpân, Whisky a pornit pe șosea, un drum periculos, cu trafic intens și pe poteci de țară, până la locuința prietenilor bărbatului, pe care îi cunoștea bine. Ajuns la destinație, a început să latre insistent, cu o agitație neobișnuită, alertându-i pe oameni că ceva nu este în regulă.

Prietenii, alarmați de comportamentul câinelui și de lipsa oricărui semn de viață din partea bărbatului în ultimele zile, au mers împreună cu Whisky la locuința acestuia. Au strigat de mai multe ori, dar nu au primit niciun răspuns. În cele din urmă, au chemat carabinierii, care au solicitat intervenția pompierilor din Subiaco. Odată intrați în casă, autoritățile au găsit trupul neînsuflețit al muncitorului român, întins la pământ. Medicul sosit cu ambulanța 118 a confirmat decesul.

Trupul bărbatului nu prezenta leziuni sau urme de violență. Primele concluzii ale anchetei indică o moarte subită, cel mai probabil un infarct. Criza bruscă nu i-a mai lăsat timp să ceară ajutor. Procurorul a dispus ca trupul să fie restituit familiei, pentru ca românul să poată fi înmormântat creștinește.

Câinele, adoptat de prietenii stăpânului

Deși și-a pierdut stăpânul, câinele nu a rămas singur. Prietenii bărbatului au decis să îl adopte și să îi ofere un cămin. Gestul lor aduce un strop de alinare în această poveste cutremurătoare, în care un câine a demonstrat încă o dată ce înseamnă loialitatea și dragostea necondiționată.

Această întâmplare a emoționat întreaga comunitate din Subiaco și nu numai. Povestea lui Whisky este dovada că uneori, animalele pot fi adevărații eroi, capabili să transmită un mesaj atunci când oamenii nu mai pot.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
SUA iau în considerare transferul de rachete Tomahawk către Ucraina, anunță JD Vance
Publicat acum 21 minute
Tragedie în Prahova: Două tinere au murit în urma incendiului de la hotelul din Tătărani
Publicat acum 22 minute
Lecția lui Titi Aur după un accident în trafic. Cum strică graba și șmecheria la volan
Publicat acum 32 minute
Dependența României de Serbia e mult mai „adâncă”: De unde vin, de fapt, explozibilii
Publicat acum 38 minute
O descoperire veche de peste 5500 de ani confirmă că o parte esențială a Bibliei este adevărată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 52 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat acum 23 ore si 18 minute
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat acum 13 ore si 3 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close