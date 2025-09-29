Prietenie de neclintit între un român și un câine cu suflet de erou: patrupedul a condus oamenii spre trupul neînsuflețit al stăpânului

Un bărbat român de 52 de ani, muncitor în construcții, a fost găsit fără viață în propria locuință din Subiaco, o localitate aflată la periferia Romei. Tragedia a ieșit la iveală datorită gestului incredibil al câinelui său, un metis pe nume Whisky, care a fugit singur peste doi kilometri pentru a alerta prietenii stăpânului.

Bărbatul trăia singur, iar singurul său companion era Whisky, câinele său credincios.

„Cei doi erau inseparabili”, au declarat prietenii românului carabinierilor, conform presei străine.

Animalul locuia într-o cușcă din curtea casei, la marginea unei zone verzi liniștite. În ultimele zile însă, comportamentul său s-a schimbat dramatic: nu își mai văzuse stăpânul, nu își mai primea mâncarea, mângâierile sau plimbările zilnice care îi aduceau bucurie, așa că a simțit că ceva grav s-a întâmplat.

Drumul curajos al câinelui

După trei zile de așteptare zadarnică, câinele a decis să acționeze. Condus de instinct și de dragostea față de stăpân, Whisky a pornit pe șosea, un drum periculos, cu trafic intens și pe poteci de țară, până la locuința prietenilor bărbatului, pe care îi cunoștea bine. Ajuns la destinație, a început să latre insistent, cu o agitație neobișnuită, alertându-i pe oameni că ceva nu este în regulă.

Prietenii, alarmați de comportamentul câinelui și de lipsa oricărui semn de viață din partea bărbatului în ultimele zile, au mers împreună cu Whisky la locuința acestuia. Au strigat de mai multe ori, dar nu au primit niciun răspuns. În cele din urmă, au chemat carabinierii, care au solicitat intervenția pompierilor din Subiaco. Odată intrați în casă, autoritățile au găsit trupul neînsuflețit al muncitorului român, întins la pământ. Medicul sosit cu ambulanța 118 a confirmat decesul.

Trupul bărbatului nu prezenta leziuni sau urme de violență. Primele concluzii ale anchetei indică o moarte subită, cel mai probabil un infarct. Criza bruscă nu i-a mai lăsat timp să ceară ajutor. Procurorul a dispus ca trupul să fie restituit familiei, pentru ca românul să poată fi înmormântat creștinește.

Câinele, adoptat de prietenii stăpânului

Deși și-a pierdut stăpânul, câinele nu a rămas singur. Prietenii bărbatului au decis să îl adopte și să îi ofere un cămin. Gestul lor aduce un strop de alinare în această poveste cutremurătoare, în care un câine a demonstrat încă o dată ce înseamnă loialitatea și dragostea necondiționată.

Această întâmplare a emoționat întreaga comunitate din Subiaco și nu numai. Povestea lui Whisky este dovada că uneori, animalele pot fi adevărații eroi, capabili să transmită un mesaj atunci când oamenii nu mai pot.