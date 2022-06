Prezidențiale 2024. Badea, după articolul cu Kovesi din Der Spiegel, știe cu cine nu va vota

Publicația germană Der Spiegel consideră că Laura Codruța Kovesi reprezintă „Întruchiparea Justiției”, așa cum scrie în supratitlul unui material dedicat „Celui mai important procuror din Europa”. Are păr negru, zâmbetul larg și un aspect impresionant, spune autoarea articolului, Lina Verschwele, despre fostul procuror șef al DNA.

După ce DCNews a publicat un articol cu titlul „Kovesi și-a găsit menirea, scrie ziarul german Der Spiegel. A început campania electorală pentru președinție?”, Mircea Badea a spus: „DCNews întreba corect: A început campania electorală pentru președinție? Aș fi fan!”

„Chiar mi-ar plăcea mult, chiar da, absolut da! Aș fi unul dintre cei mai mari susținători”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Eu cred că pentru țara aceasta chiar ar fi perfect măcar un mandat de președinte al doamnei Kovesi. Îmi doresc foarte mult asta. De votat, nu aș vota, mi-ar cădea mâna”, a spus Mircea Badea.

„Cel mai mare fan sunt, o susțin!”, a mai zis, în stilul caracteristic, Mircea Badea.

Ce spune Bogdan Chirieac despre articolul cu laude la adresa Laurei Codruța Kovesi

Amintim că analistul politic Bogdan Chirieac a spus, duminică, 12 iunie, că a reținut o frază cheie care i s-a părut foarte importantă.

„Kovesi spune un lucru care m-a pus pe gânduri: cel mai negru moment al vieții sale de până acum a fost când președintele Iohannis a demis-o din funcția de procuror șef DNA. E important acest lucru. Este un articol de PR”, a zis Bogdan Chirieac.

La întrebarea „am putea avea o candidatură a Laurei Codruța Kovesi?”, analistul politic a zis: „Din ce văd, acesta este un profil de candidat. Niciunul dintre aspectele controversate din cariera sa nu este nici măcar amintit în acest articol. Materialul este un marș triumfal de sus până jos. S-a schimbat mult presa occidentală. Așa cum stau lucrurile astăzi, cred că Laura Codruța Kovesi va fi un candidat foarte puternic la prezidențiale în 2024”.

„Contează foarte mult cine o va susține în România, pentru că are nevoie de oameni în secțiile de votare. Dar oricum are o susținere occidentală la acest nivel 100% - și din partea SUA, dar și din partea UE. „Der Spiegel” este german. Mă gândesc că USR ar putea să o susțină, deși Cătălin Drulă are și el un profil de candidat la prezidențiale. S-ar putea să fie retras pentru a face drum Laurei Codruța Kovesi. Ne putem aștepta la multe lucruri”, a mai zis Bogdan Chirieac la România TV.

Campioană și lider de la 16 ani

Ziarul german i-a făcut și un scurt rezumat al carierei. A ieșit pe scena publică la 16 ani, când naționala de baschet s-a clasat pe locul al doilea la Campionatul European de Tineret. Dar, menționează Der Spiegel, Kovesi era adevăratul lider al echipei, așa cum a mărturisit ulterior presei antrenorul lotului.

Tatăl său, judecător important, a sfătuit-o să se facă notar, dar Kovesi nu l-a ascultat și a intrat în magistratură. La 25 de ani, lupta cu crima organizată în Sibiu, la 33 era prima femeie care ajungea să conducă Parchetul General, în 2013 era numită la conducerea DNA, arestând doi premieri și 11 miniștri, anchetând cazul „Colectiv” etc.

