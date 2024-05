„Este România atractivă pentru tinerii care aleg această ocupație în domeniul energiei? Le mai oferă oportunități?”, a întrebat gazda emisiunii „Totul despre Bani”.

„Îmi aduc aminte când eu am intrat în domeniul energiei în urmă cu 12 ani și la momentul acela eram cel mai tânăr din compania în care am lucrat peste 11 ani. Nu era nimeni sub 30 de ani. Astăzi, lucrurile s-au mai schimbat destul de mult. Vedem în mai multe locuri că din ce în ce mai mulți tineri sunt atrași de domeniul energetic. De ce? Pentru că nu mai înseamnă să fii doar energetician sau electrician. Există acest concept de redesigning for planet and future care aparține Consiliului Mondial al Energiei. În domeniul energiei încep să-și găsească locul tot mai multe profesii, fie că vorbim de economiști, avocați etc. Energia nu mai înseamnă doar becuri și priză, ci este o tranziție energetică pe care trebuie să o facem cu toții împreună, fie că vorbim de energeticieni sau tineri profesioniști. Avem oameni care lucrează în companii private sau de stat, avem avocați, consultanți. Doar așa putem ajunge la tranziția energetică valabilă pentru toate sectoarele economice”, a răspuns Adrian Vintilă, pentru DC News.

Exodul de creiere din domeniile tehnice din România

„Cred că în ultima vreme tinerii încep să rămână în domeniile energetice. Primim multe mail-uri, solicitări de aderare la organizația noastră (Future Energy Leaders), lucruri care ne bucură. În energie cel puțin, nu simt să nu fie un sector atractiv pentru tineri. Este firesc să fie așa pentru că energia începe să devină umană”, a mai precizat Adrian Vintilă, pentru DC News.

Cel mai fierbinte subiect al momentului - prețurile la gaze și curent

„Cum ați zis și dumneavoastră, până la 31 martie anul viitor lucrurile sunt stabile. Le spunem oamenilor că nu au de ce să se îngrijoreze cu legislația actuală. Mai mult, cu modificarea ordonanței la data de 28 martie (Ordonanța 27 care reglementează măsurile de plafonare și compensarea facturilor), primele facturi emise pe luna aprilie sunt mai mici decât prețurile plafonate. La gaze am calculat cu până la 25% diferență față de plafon, iar la energie electrică media este undeva la 15% pentru prosumatorii cu peste 300 de kwh oră/lună. Deci, pentru plafonul de 1,3 lei pe kwh/oră vedem că majoritatea furnizorilor, dacă nu toți, facturează sub acel plafon. Avem și cazul fericit în care depozitele de gaze naturale în România sunt de peste 50%, media la nivel UE fiind de 60%. Nu există niciun fel de semnal cum că lucrurile ar deveni rele pentru la anul. Avem la dispoziție o vară pentru a reface stocul de gaze naturale. Nu depindem de importuri precum alte țări. Ce urmează de la 1 aprilie 2025 încolo nu se poate spune cu certitudine, nimeni nu poate. Prețurile la energie în prezent sunt în scădere”, a încheiat Adrian Vintilă, la DC News.

