DCNews Stiri Prețul petrolului a scăzut după deschiderea Strâmtorii Ormuz
Data actualizării: 20:36 17 Apr 2026 | Data publicării: 19:35 17 Apr 2026

Prețul petrolului a scăzut după deschiderea Strâmtorii Ormuz
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu o pompa de petrol Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik

Cotația petrolului a scăzut după anunțul Iranului privind deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Cotaţia petrolului a scăzut vineri cu 11%, extinzând pierderile anterioare, după ce Iranul a anunţat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne "deschisă total" până la sfârşitul armistiţiului convenit cu SUA, care expiră săptămâna viitoare miercuri, transmite Reuters.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, se tranzacţiona la 88,80 dolari per baril, în scădere cu 10,7%, după ce anterior s-a tranzacţionat şi la 87,71 dolari per baril. Cotaţia ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat un declin de 11,4%, la 83,89 dolari per baril. Ambele contracte sunt la cel mai redus nivel din 11 martie până în prezent.

Declaraţiile Iranului indică o de-escaladare

"Declaraţiile Iranului indică o de-escaladare, atât timp cât armistiţiul rămâne în vigoare, acum este necesar să vedem dacă creşte semnificativ numărul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz", a apreciat analistul UBS, Giovanni Staunovo.

În timp ce anunţul de vineri este un pas în direcţia potrivită, înăsprirea pieţei energiei europene va continua o perioadă, susţine analistul Ole Hvalbye de la SEB Research, explicând că sunt necesare aproximativ 21 de zile pentru ca navele să ajungă din Golf în Rotterdam, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Război în Orientul Mijlociu / Ziua 49: Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Reacția lui Donald Trump/ Franța și UK, plan pentru securizarea strâmtorii

