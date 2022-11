Preţul gazelor naturale într-o țară vecină României a scăzut cu peste 47% de la 1 noiembrie

De la 1 noiembrie, noul preţ al gazelor va fi de 123,47 leva per MWh (sau 63,13 euro per MWh). Tariful, care nu include accizele şi TVA, este pentru furnizorii finali şi persoanele care au licenţă pentru producţia şi transferul energiei termale, a anunţat Bulgargaz. În octombrie, preţul gazelor a fost de 233,36 leva per MWh.

Comparativ, pe piaţa europeană preţul gazelor care urmează să fie livrate în noiembrie se situează la 130 euro per MWh.

Preţul propus iniţial Bulgargaz a fost de 166 leva per MWh. Scăderea semnificativă a preţului propus pentru noiembrie a fost determinată de preţurile competitive obţinute de furnizorul de gaze şi de scăderea preţurilor pe piaţa din Europa.

Contractul pe termen lung dintre Bulgaria şi Azerbaidjan a contribuit de asemenea la reducerea preţului gazelor pentru consumatorii bulgari, după finalizarea Interconectorului de gaze Grecia-Bulgaria. Noul preţ al gazelor din Bulgaria este semnificativ mai scăzut decât cel care ar fi trebuit plătit Gazprom dacă firma rusă nu ar fi anulat în mod unilateral contractul de livrare.

Cele mai mari patru companii europene de gaz au întegistrat profituri care depășesc PIB-ul Slovaciei.

Anglo-olandezul Shell, francezul TotalEnergies și italianul Eni, împreună, cele patru companii de energie au adunat în jur de 120 de miliarde de euro în profit. Mai mult decât PIB-ul Slovaciei, sau a Bulgariei și Croației la un loc. Aceasta este ceea ce reiese din datele financiare pentru trimestrul trei al anului.

Compania norvegiană Equinor conduce de departe graficul profitului: compania norvegiană culege roadele crizei gazelor din UE, confruntându-se cu consecințele războiului din Ucraina.

Țara scandinavă a devenit primul furnizor al Bătrânului Continent, depășind Rusia. Acest lucru, împreună cu prețurile semnificativ crescute față de un an în urmă, i-au permis lui Equinor să înregistreze un profit operațional net de aproximativ 60 de miliarde de euro între ianuarie și septembrie. Numai în lunile de vară, veniturile au fost de 24,3 miliarde, de aproape trei ori mai mari decât bugetul în aceeași perioadă a anului 2021.

În spatele Equinor se află Shell, cu 30 de miliarde de euro în primele nouă luni ale anului. Profitul net al TotalEnergies în 2022 a fost până acum de 17,4 miliarde de euro, în timp ce Eni a ajuns la 16,8 miliarde (aproape PIB-ul Albaniei, ca să ne facem o idee), cu un plus de 11 miliarde de euro mai mult decât în ​​primele nouă luni ale anului 2021, compania tinde să precizeze că profiturile sale au fost garantate de vânzări în afara Italiei, scrie Europa Today.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, că doreşte în continuare reglementarea pieţei energiei, subliniind că nu neapărat preţul mare în energie deranjează, cât fluctuaţia.

'Vreau să fiu foarte clar: doresc în continuare o reglementare, dacă nu totală, parţială, astfel încât să fie sustenabil atât pentru populaţie, cât şi pentru economie. Cred că nu neapărat preţul mare în energie deranjează, cât fluctuaţia, astfel încât nicio companie mare nu îşi poate face un plan de afaceri pe o perioadă medie, nu mai vorbim de o perioadă lungă. Este evident că pe o perioadă determinată, noi acum trebuie să luăm o decizie corectă şi să venim cu un preţ sustenabil şi previzibil. După ce luăm această hotărâre, apoi vom putea construi exact bugetul de stat pe anul viitor', a precizat Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi premierul Nicolae Ciucă, însoţiţi de autorităţi locale din Dâmboviţa, au participat, miercuri, la Petreşti, la o vizită de lucru la o fabrică de asamblare a camioanelor pentru Armată.

