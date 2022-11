Ciolacu: Doresc reglementarea pieţei de energie. Cred că nu neapărat preţul mare deranjează, cât fluctuaţia

'Vreau să fiu foarte clar: doresc în continuare o reglementare, dacă nu totală, parţială, astfel încât să fie sustenabil atât pentru populaţie, cât şi pentru economie. Cred că nu neapărat preţul mare în energie deranjează, cât fluctuaţia, astfel încât nicio companie mare nu îşi poate face un plan de afaceri pe o perioadă medie, nu mai vorbim de o perioadă lungă. Este evident că pe o perioadă determinată, noi acum trebuie să luăm o decizie corectă şi să venim cu un preţ sustenabil şi previzibil. După ce luăm această hotărâre, apoi vom putea construi exact bugetul de stat pe anul viitor', a precizat Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi premierul Nicolae Ciucă, însoţiţi de autorităţi locale din Dâmboviţa, au participat, miercuri, la Petreşti, la o vizită de lucru la o fabrică de asamblare a camioanelor pentru Armată.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că Guvernul nu a luat în calcul ca românii să plătească factura la energie în rate, subliniind, pe de altă parte, că este normal ca în situaţiile în care o companie de furnizare a energiei electrice care nu a fost în măsură să emită factura la timp să accepte eşalonarea plăţii.

Şeful Executivului a făcut precizările într-o conferinţă de presă la finalul vizitei pe care a făcut-o alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, la fabrica de camioane IVECO din Petreşti, judeţul Dâmboviţa.

'Nu am auzit până acum această propunere. Este pentru pentru prima dată. Nu am luat în calcul acest lucru. (...) Vom face tot ceea ce este necesar astfel încât cetăţenii români să nu plătească energia, factura la energie în rate. (...) Da, este vorba despre acel cumul de facturi, în cazul cărora nu s-a reuşit a se emite la timp. Acolo mi se pare foarte normal ca o companie de furnizare a energiei electrice care nu a fost în măsură să emită factura la timp să accepte eşalonarea plăţii, astfel încât un cetăţean să nu fie nevoit să plătească în acelaşi timp 3 sau 4 luni pentru că furnizorul nu a emis factura. Cu aceasta suntem de acord', a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa, că în privinţa creşterii pensiilor are aceeaşi abordare ca a premierului Nicolae Ciucă, fiind mai multe variante de lucru. Marcel Ciolacu dar a subliniat că el, ca social-democrat, doreşte să fie corect şi cu cei cu pensii mari şi cu cei cu pensii mici. 'La pensii am aceeaşi abordare ca domnul prim-ministru. Sunt mai multe variante de lucru. Normal, reprezint un partid social-democrat, am abordarea în care doresc să fim corecţi cu toată lumea în această perioadă un pic încărcată, pentru noi toţi, şi pentru cei cu venituri mai mari, dar mai ales pentru cei cu venituri mai mici. Mi se pare un pic incorect să măresc o pensie, cum ar fi de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, un procent de 15%, şi o pensie până în 2.000 de lei, nominal, chiar dacă e acelaşi procent, foarte puţin. E posibil să găsim şi alte surse să echilibrăm aceste lucruri. Dar sunt ferm convins că vom lua decizia corectă, astfel încât toată lumea să fie ajutată', a spus Ciolacu.

