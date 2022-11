Ciucă: Este normal ca o companie de furnizare a energiei care nu a emis factura la timp să accepte eşalonarea plăţii

Şeful Executivului a făcut precizările într-o conferinţă de presă la finalul vizitei pe care a făcut-o alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, la fabrica de camioane IVECO din Petreşti, judeţul Dâmboviţa.

'Nu am auzit până acum această propunere. Este pentru pentru prima dată. Nu am luat în calcul acest lucru. (...) Vom face tot ceea ce este necesar astfel încât cetăţenii români să nu plătească energia, factura la energie în rate. (...) Da, este vorba despre acel cumul de facturi, în cazul cărora nu s-a reuşit a se emite la timp. Acolo mi se pare foarte normal ca o companie de furnizare a energiei electrice care nu a fost în măsură să emită factura la timp să accepte eşalonarea plăţii, astfel încât un cetăţean să nu fie nevoit să plătească în acelaşi timp 3 sau 4 luni pentru că furnizorul nu a emis factura. Cu aceasta suntem de acord', a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă precizează că pensiile nu vor putea fi mai mari decât salariul

Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri că, potrivit ordonanţei asumate de Guvern, se vor realiza corecţii de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariul.

'Este foarte clar că trebuie să ne asumăm ca prin această ordonanţă să producem acele corecţii de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariul, iar inclusiv partea de criteriu de vârstă care a produs o anumită temere în sistem este una care se va produce într-o abordare graduală, fără să existe o decizie abruptă în acest sens. Ca atare, fiecare dintre noi, când ajungem la o anumită vârstă, indiferent unde ne desfăşurăm activitatea, ajungem la un anumit nivel de înţelepciune profesională şi atunci avem această datorie, cel puţin de conştiinţă personală, astfel încât să dăm înapoi unui sistem care ne-a format şi de la care am beneficiat de tot ceea ce am realizat în viaţă minimum de cunoştinţe profesionale. Şi chestiunea aceasta este foarte simplă într-un sistem, indiferent că este civil sau militar, pentru că trebuie să lăsăm după noi o moştenire. Moştenirea nu poţi s-o laşi decât împărtăşind cu cei care fac parte din generaţia care urmează să ne ia locul mâine sau poimâine', a spus premierul, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a subliniat că Banca Mondială propune Guvernului să păstreze pensiile militare în forma actuală şi că doreşte să reitereze acest mesaj, deoarece 'zvonurile' au produs 'o serie întreagă de atitudini şi decizii' care nu sunt potrivite cu realitatea.

'Ieri, la Ministerul Apărării Naţionale, la învestirea domnului ministru, am simţit nevoia să comunic cu militarii prezenţi în sală, pentru că au nevoie de acest mesaj. Vedeţi, toate aceste zvonuri se duc şi produc o serie întreagă de atitudini şi decizii care nu sunt tocmai potrivite cu realitatea şi am vrut să combatem aceste zvonuri, pentru că, dincolo de orice, este vorba de o decizie politică în conformitate cu contextul actual şi sunt argumente, nu numai ale noastre, sunt argumente, inclusiv ale studiului Băncii Mondiale prin care păstrează pensiile militare în actuala structură. Cred că acelaşi lucru trebuie spus şi pentru personalul din Ministerul Justiţiei', menţionat Nicolae Ciucă.

Ciucă: Avem garanţia că deficitul bugetar, anul acesta, va fi păstrat în limitele pe care ni le-am asumat

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat că sunt toate premisele ca anul acesta deficitul bugetar să fie păstrat în limitele asumate de actuala guvernare, respectiv 5,84% din PIB şi un deficit ESA de 6,32% din PIB. 'Vă pot spune că anul acesta, până în acest moment, deficitul bugetar este unul prin care avem garanţia că va fi păstrat în limitele pe care ni le-am asumat, adică nu vom depăşi 5,84 şi 6,32 la ESA. Sunt toate premisele pentru a ne păstra în deficit şi avem de asemenea o discuţie şi o analiză prin care anul viitor vom face în aşa fel încât să ne păstrăm în limitele de deficit bugetar', a declarat Nicolae Ciucă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News