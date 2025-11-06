Prețul energiei, în vizorul ministrului Bogdan Ivan. Ce propune

Este foarte important în viitor, când vorbim despre energie, să scădem preţul pentru consumatorul final şi pentru companii, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la cea de-a XXXII-a ediţie a Galei Topul Naţional al Firmelor, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), potrivit Agerpres.

"Este foarte important în viitor, când vorbim despre energie, să scădem preţul pentru consumatorul final şi pentru companii. Cum facem asta? Extrem de simplu. Trebuie să facem noi capacităţi de producţie, să nu ne mai sabotăm economia din ţară în numele unei goane după foarte mult verde, fără a ne gândi cum înlocuim capacităţile de producţie pe cărbune şi pe gaz şi prin a investi concret în tot ce înseamnă capacităţi de stocare", a explicat ministrul Energiei.

Conform acestuia, România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie, iar preţul final ale energiei să fie "cu cel puţin 1% sub media Uniunii Europene".

"În momentul de faţă, prin aceste mecanisme de vânzare directă pentru marii consumatori de energie, fără 100 de intermediari, care cu două laptopuri şi trei angajaţi fac profituri mai mari decât faceţi dumneavoastră, prin investiţii directe în tot ce înseamnă capacităţi de producţie şi de stocare a energiei electrice, România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie", a spus Ivan oamenilor de afaceri prezenţi la Gală.

Camera de Comerţ şi Industrie a României a organizat, joi, la Romexpo, cea de-a XXXII-a ediţie a Galei Topul Naţional al Firmelor.

Preşedintele CCIR, Mihai Daraban a declarat, în deschiderea evenimentului, că dintr-o bază de date de 917.881 de firme pentru Topul Naţional al Firmelor au fost procesate 356.105 companii, dintre care 13.078 de firme s-au clasat pe primele zece locuri.

Eveniment de referinţă, Topul reuşeşte an de an să promoveze excelenţa în afaceri şi să îndrepte atenţia asupra performanţelor remarcabile ale companiilor din diferite domenii de activitate.

Potrivit organizatorilor, succesul în afaceri vine doar prin enorm de multă muncă, care este, de altfel, şi mesajul pe care Camera de Comerţ şi Industrie a României îl consolidează cu ocazia Topului Naţional al Firmelor 2025.

Clasamentul companiilor a fost realizat în baza unei metodologii unice, complexe, transparente şi unitare, implementată de camerele de comerţ şi industrie din toate judeţele ţării, luând în calcul şapte domenii de activitate: industrie; comerţ; servicii; construcţii; agricultură, silvicultură, pescuit; cercetare-dezvoltare şi High-Tech; turism.