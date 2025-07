Preşedintele Nicuşor Dan vrea mai multe investiţii austriece în România, dar și o prezenţă puternică a firmelor româneşti în Austria

Aflat într-o vizită de două zile în Austria, președintele României, Nicușor Dan, a participat vineri la Salzburg Summit 2025, unde a avut o întrevedere cu lideri ai mediului de afaceri austriac. Scopul întâlnirii a fost clar: dezvoltarea relațiilor economice bilaterale și stimularea colaborării dintre companiile celor două state.

"Am avut o întâlnire constructivă cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Austria, în cadrul Salzburg Summit 2025. Am discutat despre oportunităţile de cooperare economică şi am subliniat interesul României pentru consolidarea relaţiilor economice bilaterale. Susţin atragerea de investiţii austriece în România, dar şi încurajarea unei prezenţe mai puternice a firmelor româneşti pe piaţa austriacă", a scris președintele României pe Facebook, după discuțiile purtate.

Colaborări strategice în domenii-cheie

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan a subliniat că relațiile economice dintre cele două țări pot fi extinse prin colaborări strategice în domenii-cheie. El a punctat că "este în interesul ambelor ţări să valorifice acest potenţial prin parteneriate durabile în domenii precum infrastructura, energia, construcţiile şi tehnologiile inovatoare".

Vizita oficială a președintelui a început vineri, fiind efectuată la invitația liderului federal austriac Alexander Van der Bellen. În cadrul programului, Nicușor Dan urmează să se întâlnească și cu cancelarul federal Christian Stocker. Totodată, președintele României este invitat de onoare la prestigiosul Festival de la Salzburg, una dintre cele mai importante manifestări culturale europene, potrivit Agerpres.

