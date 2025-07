Nicușor Dan, față în față cu Steinmeier și Merz. Cancelarul german anunță un plan de cooperare în materia înarmării - live text / video

Update 20:10. Nicușor Dan s-a întâlnit, la Ambasada României la Berlin, cu reprezentanții comunității românești din Republica Federală Germania. "Sunt foarte bucuros și onorat că sunt aici și vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne întâlnim. Am fost azi într-o vizită oficială, ne-am întâlnit cu Președintele Steinmeier, cu Cancelarul Merz și cu reprezentanți ai companiilor germane, unul din interesele noastre fiind de a îmbunătăți această colaborare și a aduce companii germane în România. A fost o zi fructuoasă și am vorbit, și am mulțumit pentru colaborarea, modul în care statul german interacționează cu dumneavoastră. Sunt, bineînțeles, chestiuni pe care trebuie să le facem împreună, lucruri pe care statul român trebuie să le facă sau să le îmbunătățească în relația cu dumneavoastră, serviciile consulare, limba română, acolo unde ea este cerută, dar cred că lucrul cel mai important pe care - sau cel puțin așa cred eu - pe care noi trebuie să-l facem este să înțelegem că nu există mai multe Românii și că suntem responsabili de dumneavoastră și că trebuie să vă considerăm în acest fel, ca și cum sunteți parte a statului român. Și o să încercăm să facem asta, o să încercăm, prin intermediul ambasadelor, al organizațiilor pe care dumneavoastră le aveți, să înțelegem mai bine care sunt necesitățile, să colaborăm, pentru că dumneavoastră, dincolo de faptul - dumneavoastră și românii din alte părți din Europa - dincolo de faptul că sunteți o carte de vizită pentru România, oameni care muncesc, oameni serioși - să spui că ești din România e un lucru de laudă în Europa - reprezentați o resursă și ar trebui să reușim să folosim în interes comun această resursă, să reușim să colaborăm între structuri din România cu structuri ale românilor din diaspora. Pe scurt, asta am vrut să vă spun și mi-aș dori să avem un dialog", a declarat acesta.

Update 17:05. Nicușor Dan și Friedrich Merz susțin declarații comune.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a felicitat pe președintele României pentru victoria electorală, afirmând că România a dat un semnal puternic în Europa prin alegerile democratice. „În campania electorală din România ați demonstrat că reprezentați o Românie democrată europeană. Permiteți-mi să vă felicit pentru alegerea în funcție de președintele României”, a spus Merz.

El a subliniat că relațiile dintre Germania și România sunt excelente și că planul de acțiune semnat recent de miniștrii de externe va duce la o colaborare concretă și extinsă în domenii precum securitatea, economia, educația, cultura și mass-media. „Vom extinde și consolida cooperarea noastră în politica de înarmare și vom continua să promovăm investițiile reciproce”, a adăugat cancelarul. "Ministrii noștri de externe au semnat un plan de acțiune care va intra în faza de implementare, care va uni și mai puternic țările noastre atât din punct de vedere al politicilor de securitate, al politicilor economice, dar și în plan uman", explică acesta.

Friedrich Merz a amintit că volumul schimburilor comerciale bilaterale a atins anul trecut un nivel record de peste 42 de miliarde de euro și că există potențial pentru creștere. Germania rămâne un investitor important în România, în special în sectoarele energetic și industrial, aspecte care întăresc atât securitatea aprovizionării în Europa, cât și competitivitatea europeană.

În context european, cancelarul a atras atenția asupra negocierilor pentru noul cadru financiar multianual, subliniind necesitatea prioritizării clare a resurselor și respingând ideea unui buget mai mare decât cel propus de Comisia Europeană.

Pe plan de securitate, Merz a reafirmat sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse și a precizat că România joacă un rol important pe flancul estic al Alianței. „Vom uni forțele în domeniul industriei de apărare și vom continua să creștem presiunile asupra Rusiei pentru a susține Ucraina”, a afirmat el.

De asemenea, cancelarul a menționat sprijinul comun pentru Republica Moldova, împotriva destabilizării rusești, și nevoia unei înțelegeri echilibrate cu Statele Unite în privința politicii comerciale transatlantice.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a spus că vizita în Germania a fost o onoare și o ocazie de a reafirma parteneriatul solid dintre cele două țări. „Ne leagă nu doar istoria, ci și valori comune. Prin planul de acțiune semnat astăzi am trasat direcțiile colaborării viitoare”, a declarat Dan.

El a subliniat importanța colaborării economice, menționând că Germania este principalul partener comercial al României și că există oportunități semnificative pentru industria de apărare și participarea în programul european SAFE.

În ceea ce privește politica externă, președintele român a precizat că au fost discutate modalitățile de susținere a Ucrainei, atât militar, cât și economic, în vederea aducerii Rusiei la masa negocierilor. De asemenea, s-a discutat despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra războiului hibrid dus de Rusia în Europa, subliniind necesitatea unei colaborări consolidate între România, Germania și partenerii europeni pentru a contracara aceste amenințări.

Totodată, președintele României a mulțumit guvernului german pentru sprijinul acordat minorității române din Germania și a adresat o invitație oficială cancelarului Merz pentru o vizită în România în perioada următoare.

Nicușor Dan și cancelarul Friedrich Merz au răspuns întrebărilor despre interferența rusă în România și Germania, în contextul comunicatului NATO și UE privind acțiunile ostile ale GRU.

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că sunt două componente majore: „Una este acțiunea cibernetică clasică de atac asupra unor structuri. Da, avem rapoarte, în special de la STS, asupra unor astfel de atacuri”. El a subliniat însă că o parte foarte importantă este influențarea procesului democratic prin „fake news și un întreg proces de manipulare și dezinformare care se desfășoară în interiorul țărilor europene, mai ales cele apropiate de granița estică a Uniunii Europene”. Nicușor Dan a mai adăugat că în România există o dezbatere amplă pe această temă și că va fi publicat în curând un raport în acest sens.

Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că pe lângă atacurile cibernetice punctuale există o „creștere și mai mare a încercărilor Rusiei și altor țări de a diviza Uniunea Europeană, de a slăbi Alianța Transatlantică și de a dezinforma opinia publică”. El a caracterizat această situație drept „una dintre provocările cele mai mari cu care ne confruntăm noi, democrațiile liberale”.

Merz a subliniat că răspunsul trebuie să fie „doar prin mijloace democratice, legitime” și a apreciat cooperarea strânsă dintre instituțiile României și Germaniei pentru a face față atacurilor. Referindu-se concret la România, cancelarul a spus: „S-a observat în România cu ocazia alegerilor prezidențiale în turul 1, și în turul 2, influențe masive din partea entităților rusești, dar democrația română a fost suficient de puternică și a reușit să răspundă cu o campanie electorală care a produs astăzi președintele în vizită la noi”.

El a avertizat însă că „nu subestimăm pericolele inerente unui astfel de proces”, arătând că lupta împotriva interferențelor rusești rămâne o prioritate pentru ambele țări.

Uniunea Europeană și NATO au reiterat vineri condamnarea fermă a activităților răuvoitoare ale Rusiei, evidențiind cazul României. Consiliul European a precizat că „campaniile hibride destabilizatoare ale Rusiei” includ atacuri cibernetice, sabotaje și interferențe, amintind de un atac hibrid care a afectat alegerile prezidențiale românești din 2024.

NATO a denunțat atacurile grupării ruse APT 28, sponsorizată de GRU, care vizează inclusiv România și alte state membre. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat aceste acțiuni și a cerut respectarea normelor internaționale, arătând că „România condamnă aceste activități cibernetice ostile și împărtășește evaluarea NATO și a UE”. Ministra Oana Țoiu a subliniat pe X că „Rusia nu se oprește la războiul purtat cu arme letale și victime civile” și că aceste campanii afectează democrația și proiectul european. Ea a adăugat: „Nu vom permite acest lucru. Nu vor câștiga”.

Știrea inițială

Vizita, desfășurată la invitația președintelui Steinmeier, are drept obiectiv întărirea cooperării bilaterale în domenii de interes comun, cu accent pe dezvoltarea relațiilor economice, proiecte de investiții și consolidarea colaborării în plan european și în domeniul securității. Administrația Prezidențială a subliniat că întâlnirile vor fi axate pe domenii precum apărarea, energia, industria auto și coordonarea în cadrul Uniunii Europene. „Germania este principalul partener economic al României și un aliat care contribuie semnificativ la asigurarea securității europene”, a transmis instituția prezidențială într-un comunicat.

După întrevederea cu omologul său german, președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu cancelarul federal Friedrich Merz. Întrevederea a început la ora 16:00, iar la finalul discuțiilor, cei doi lideri vor susține o declarație comună de presă, programată pentru ora 17:00.Vizita oficială la Berlin are loc într-un context important pentru România, care trebuie să transmită Comisiei Europene până pe 29 iulie lista proiectelor eligibile pentru finanțare prin programul SAFE – un instrument european destinat sprijinirii investițiilor în industria de apărare. „29 iulie este momentul până la care România trebuie să transmită Comisiei Europene schița de proiecte pe care dorește să le finanțeze din programul SAFE, programul de înarmare, de pregătire cu echipament militar al Uniunii Europene, pentru care, după cum știți, sunt împrumuturi în valoare totală de 150 miliarde de euro la condiții de împrumut foarte bune”, a explicat Nicușor Dan, luni, în cadrul unei conferințe de presă.

În cadrul agendei oficiale, șeful statului participă în această seară, începând cu ora 17:45, la o reuniune organizată la Camera de Comerț și Industrie a Germaniei, unde va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri german. Președintele a evidențiat anterior importanța dimensiunii economice a politicii externe românești, afirmând că este necesară o reformă în acest sens. „Este foarte important, şi de asta am menţionat şi întâlnirea cu oamenii de afaceri şi participarea din Germania (…), este foarte important ca dimensiunea economică din relaţiile noastre externe să fie dezvoltată. Din păcate în acest moment, componenta economică a activităţii noastre externe este extrem de slabă şi am vorbit de mai multe ori cu doamna ministru despre cum putem să remediem această componentă”, a declarat Nicușor Dan.

Seara va continua cu o întâlnire programată la ora 20:00 la sediul Ambasadei României din Berlin, unde președintele României se va întâlni cu reprezentanți ai comunității românești din Germania. Această întâlnire simbolizează legătura constantă a autorităților de la București cu diaspora românească și dorința de a întări legăturile dintre românii din afara granițelor și statul român.

Din delegația oficială care îl însoțește pe președinte fac parte vicepremierii Dragoș Anastasiu și Ionuț Moșteanu – ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Radu Miruță, consilierii prezidențiali Luminița Odobescu și Radu Burnete, primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, ambasadoarea României în Republica Federală Germania, Adriana Stănescu, precum și deputatul Ovidiu Ganț, reprezentantul minorității germane în Parlamentul României.

