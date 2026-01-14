€ 5.0897
DCNews Stiri Președintele Nicușor Dan a semnat decretul. Daniel David nu mai este ministrul Educației. Ce urmează?
Data actualizării: 12:59 14 Ian 2026 | Data publicării: 12:51 14 Ian 2026

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul. Daniel David nu mai este ministrul Educației. Ce urmează?
Autor: Roxana Neagu

sedinta guvern Guvern/ gov.ro

Daniel David nu mai este, oficial, din acest moment, ministrul Educației.

 

În urma demisie de la Ministerul Educației, gestul lui Daniel David a ajuns pe masa președintelui României, Nicușor Dan, care tocmai a semnat decretul prin care ”se ia act de demisia domnului Daniel-Ovidiu David, ministru al educației şi cercetării, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului”. 

Cine-l înlocuiește pe Daniel David? 

Neoficial, au fost mai multe variante vehiculate, notate și de DCNews când s-a auzit prima oară de demisia ministrului Daniel David. 

Acum, temporar, locul de la Ministerul Educației este ocupat de către premierul Ilie Bolojan. 

Citește și: EXCLUSIV Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat. Îl înlocuiește Marilen Pirtea?

Daniel David se întoarce în Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, acolo unde se autosuspendare din funcția de rector, odată cu venirea la București, ca ministru. 

În locul său, au fost vehiculate mai multe nume încă din decembrie, dar, vedem, discuțiile nu au avut vreo finalitate, dar fiind că premierul a preluat interimar mandatul. 

daniel david
demisie
educatie
ilie bolojan
