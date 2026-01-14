Președintele Nicușor Dan a semnat decretul. Daniel David nu mai este ministrul Educației. Ce urmează?

În urma demisie de la Ministerul Educației, gestul lui Daniel David a ajuns pe masa președintelui României, Nicușor Dan, care tocmai a semnat decretul prin care ”se ia act de demisia domnului Daniel-Ovidiu David, ministru al educației şi cercetării, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului”.

Cine-l înlocuiește pe Daniel David?

Neoficial, au fost mai multe variante vehiculate, notate și de DCNews când s-a auzit prima oară de demisia ministrului Daniel David.

Acum, temporar, locul de la Ministerul Educației este ocupat de către premierul Ilie Bolojan.

Daniel David se întoarce în Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, acolo unde se autosuspendare din funcția de rector, odată cu venirea la București, ca ministru.

În locul său, au fost vehiculate mai multe nume încă din decembrie, dar, vedem, discuțiile nu au avut vreo finalitate, dar fiind că premierul a preluat interimar mandatul.