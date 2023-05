Președintele Kenyei anunță un nou acord: 250.000 de kenyeni vor fi trimiși în Germania pentru a acoperi cerințele de forță de muncă

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz și președintele Kenyei, William Ruto, au transmis informațiile mai sus menționate în timpul unei conferințe de presă comune organizată la Casa de Stat din Nairobi, potrivit unui articol publicat de TP World.

Aceștia au explicat că cea mai mare economie a Europei va primi profesioniști, muncitori calificați și kenyeni semicalificați. Pentru a permite acest proces Nairobi dorește ca Berlinul să relaxeze restricțiile de imigrare pentru kenyeni.

O parte a acordului propus este un parteneriat care conectează colegiile de formare tehnică și profesională (ITFP) din Kenya, cu colegiile TVET alese din Germania, pentru a stimula kenyenii absolvenți să se mute în Germania.

Germany Chancellor Olaf Scholz has promised to support Kenya in its attempt to better penetrate the European Union market. In a meeting with President Ruto, Scholz said Kenya is a true friend and stable country in Africa whose economy must be helped to thrive. pic.twitter.com/E5gcnJXz4Y