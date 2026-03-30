Preşedintele Croaţiei suspendă summitul Balcanilor de Vest din cauza tensiunilor cu Serbia

€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Data publicării: 23:54 30 Mar 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Preşedintele croat Zoran Milanovic. Sursa Foto: Facebook Zoran Milanovic

Preşedintele croat Zoran Milanovic a anulat summitul anual al Balcanilor de Vest, programat pentru mai, invocând declaraţiile omologului său sârb Aleksandar Vucic, despre care spune că ameninţă pacea din regiune.

Preşedintele croat Zoran Milanovic a anulat luni un summit anual al Balcanilor de Vest prevăzut pentru luna mai după declaraţiile omologului său sârb Aleksandar Vucic care, potrivit lui, minează "pacea şi stabilitatea regionale", relatează AFP.

Summitul anual de la Brdo-Brijuni îi reuneşte pe preşedinţii Croaţiei şi Sloveniei, ţări membre UE, şi pe cei ai celor şase ţări care vor să adere la blocul comunitar: Albania, Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord şi Serbia.

Iniţiativa acestui summit a fost lansată de Ljubljana şi Zagreb în 2013 pentru a ameliora cooperarea între ţări şi a accelera integrarea lor în UE.

Declaraţiile şi acţiunile lui Vucic "din aceste ultime zile şi săptămâni minează relaţiile între state"

Însă declaraţiile şi acţiunile lui Aleksandar Vucic "din aceste ultime zile şi săptămâni (...) minează relaţiile între state şi ameninţă pacea şi stabilitatea în sud-estul Europei", a afirmat într-un comunicat Zoran Milanovic.

"În astfel de circumstanţe, nu sunt reunite condiţiile şi nu este posibil ca Vucic să vină în Croaţia", a adăugat el, fără a preciza la ce afirmaţii face referire.

Aleksandar Vucic acuză cu regularitate Albania, Croaţia şi Kosovo, care au semnat un acord de cooperare în domeniul securităţii şi apărării în martie 2025, că au format o "alianţă militară".

Serbia că cele trei state aşteaptă un conflict mondial amplu pentru a declanşa un atac

Recunoscând că Serbia dispune de rachete de croazieră supersonice sol-sol chinezeşti, el a afirmat recent că cele trei state aşteaptă un conflict mondial amplu pentru a declanşa un atac asupra ţării sale.

Belgradul se pregăteşte pentru această ofensivă, a declarat el la televiziunea naţională RTS.

Mai devreme în cursul zilei de luni, preşedintele sârb a spus că l-a informat pe omologul său rus Vladimir Putin, în cursul unei discuţii telefonice, despre această "alianţă între Zagreb, Pristina şi Tirana".

Relaţiile între Serbia şi Croaţia sunt glaciale de la războiul din anii 1990. Proclamarea în 1991 de către Croaţia a independenţei sale de Iugoslavia a fost urmată de un război între forţele Zagrebului şi secesioniştii sârbi susţinuţi de Belgrad. Acest conflict din perioada 1991-1995 s-a soldat cu circa 20.000 de morţi, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

croatia
serbia
balcani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close