Premieră. Joe Biden şi soţia se relaxează la Camp David în acest weekend

Situat în Munţii Catoctin, complexul ultrapăzit, administrat de Marina americană, i-a oferit de pildă lui Jimmy Carter răgazul de a pescui, iar lui George W. Bush ocazia de face plimbări pe bicicletă. 'Oferă şansa de a lua o gură de aer proaspăt, departe de presă, şi şansa de a fi alături de familie şi de prieteni', spune istoricul Douglas Brinkley.

Camp David a servit şi ca loc unde s-au desfăşurat negocieri extrem de încordate. Sperând să recreeze magia Acordurilor din 1978 de la Camp David, preşedintele democrat Bill Clinton i-a reunit aici, în 2000, pe liderul palestinian Yasser Arafat şi pe premierul israelian Ehud Barak, însă nu a reuşit să obţină un progres în conflictul de lungă durată dintre cele două părţi. Bush organiza în mod frecvent întâlniri cu lideri străini la Camp David şi a surprins întreaga lume într-o zi, programând o teleconferinţă din acest loc cu liderii irakieni, pentru ca apoi să se deplaseze în secret la Bagdad pentru acea reuniune.

Este de aşteptat ca Biden, a cărui casă se află în Wilmington, statul Delaware, să folosească baza Camp David mai des decât predecesorul său Donald Trump, care a vizitat complexul în 14 rânduri de-a lungul a patru ani de mandat. Faptul că respectivul complex este izolat şi are cabane rustice - plus că nu dispune de un teren de golf de primă clasă - erau tot atâtea dezavantaje pentru stilul lui Trump, au declarat consilieri ai fostului preşedinte.

În schimb, Trump călătorea deseori la proprietăţile sale din New Jersey şi Florida, unde putea juca golf şi petrece timp cu prietenii săi. În loc să se deplaseze direct, la bordul elicopterului Marine One, la Camp David, Biden a zburat vineri cu Air Force One la Hagerstown, statul Maryland, iar apoi s-a deplasat în convoi până la Camp David în eventualitatea unor condiţii meteo proaste. Astfel, Biden va fi departe de Washington până la finalizarea procesului de punere sub acuzare a lui Trump, care este de aşteptat să se încheie sâmbătă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a reiterat vineri că Biden a văzut 'părţi' din proces, lăsând Senatul să-şi facă treaba. Camp David poate fi un refugiu minunat de la cele 7 hectare cât are suprafaţa Casei Albe, care pot da adesea senzaţia de îngrădire, a declarat Eric Schultz, care a fost secretar de presă adjunct al fostului preşedinte Barack Obama, adăugând că este 'un lux rar' pentru preşedinte să poată 'să se plimbe nestingherit într-un spaţiu deschis', scrie Agerpres.