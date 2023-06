Prea mulți populiști fără scrupule prezintă energia verde drept o amenințare existențială, deși aceasta ne poate schimba în bine calitatea vieții, susține șeful unui grup important de investitori

„Sunt parte din echipa Amber Infrastructure Group care administrează Fondul de Investiții al celor Trei Mări (The Three Seas Investment Fund), care se ocupă de infrastructura capitalului de investiții în unsprezece țări membre ale Uniunii Europene, din Centrul și Estul Europei, printre care și România. Aceste investiții se axează, printre altele, pe energie și transport. Avem investiții în porturi, locomotive, centre de date și energie regenerabilă. Aici, în România, portofoliul nostru operează în energie regenerabilă eoliană și, la scară mică, în hidroenergie”, a declarat Joe Philipsz.

„Înainte de toate, România este într-o situație bună și foarte interesantă. Are o tehnologie regenerabilă de hidroenergie foarte importantă, prin Hidroelectrica, are capabilități de energie nucleară, ceea ce o pune într-o poziție puternică, are planuri pentru acel reactor modular. Toate acestea sunt aspecte foarte pozitive care plasează țara într-o poziție bună, în procesul de tranziție și securitate energetică. Totodată, s-a putut observa, în ultimii doi ani, un interes semnificativ în energie solară și eoliană. Acestea sunt zone unde investitorii sunt, în general, foarte interesați de producerea de capital. Un lucru foarte important de luat în seamă este că, acum 10-15 ani, dacă iți doreai un investitor în energie regenerabilă, trebuia să oferi subvenții guvernamentale. Pe vremea aceea investitorii își doreau garanții care uneori erau de 10 ori mai scumpe decât prețul pieței, înainte de a face investiția. Poziția lor astăzi este foarte diferită - nu mai este nevoie de subvenții, care deși pot fi de ajutor, așa cum am văzut în Europa de Vest, garanțiile sunt setate sub prețul pieței.

Cred că ne confruntăm cu o cerere foarte mare din partea investitorilor pentru energie regenerabilă, mai ales solară. În perspectivă, dacă ne dorim ca totul să funcționeze, trebuie să avem o viziune mai largă. În mod clar, capitalul își dorește energie solară și eoliană, dar trebuie să producem un mediu în care totul să se realizeze eficient și rapid. Există provocări și cred că acestea apar în mai multe categorii. Prima este că avem nevoie de un parteneriat între sectorul public și cel privat, în termeni clari asupra cine o să plătească și pentru ce mai exact. Cred că are foarte mult sens și este foarte eficient pentru capitalul privat să creeze ferme eoliene și noi generații de energie solară. Cred, totodată, că finanțarea poate fi realizată de capitalul privat, dar trebuie împins de guverne și regulamente. Aici nu vorbesc doar despre România, ci despre Europa și, în general, despre lumea întreagă. Cred că toate guvernele ar trebui să acționeze mai mult și să împingă investițiile. A doua provocare este aceea că trebuie să ne asigurăm că vom crea un mediu în care decarbonizarea nu este interpretată drept un fel de amenințare existențială pe care trebuie să o confruntăm. Aceasta este o oportunitate masivă pentru a îmbunătăți calitatea vieții tuturor. Văd prea mulți populiști fără scrupule și sceptici, ceea ce cred că reprezintă un real pericol și cred că trebuie să fim mai optimiști referitor la beneficiile pe care decarbonizarea ni le poate aduce”, a continuat acesta.

