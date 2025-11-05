Prăbușirea turnului din Roma: Ce se va întâmpla acum cu Torre dei Conti

O zonă roșie este activă în jurul Turnului Torre dei Conti din Roma, până la noi ordine. Grilajele au fost montate ieri de muncitorii desemnați de Departamentul de Protecție Civilă al Primăriei Romei.

Acestea înconjoară zona afectată de prăbușirea de luni dimineață, în urma căreia și-a pierdut viața muncitorul român Octav Stroici. Ordonanța care instituie închiderea pieței Largo Corrado Ricci, din motive de siguranță, a fost semnată ieri de primarul Roberto Gualtieri, scrie Corriere della Sera.

Documentul prevede „evacuarea persoanelor și a animalelor din clădirea de la numărul 35 de pe via Torre dei Conti, cu interdicția expresă de a intra în aceasta inclusiv prin deschiderile existente în spațiile comerciale de pe via Madonna dei Monti, de la numerele 110 la 112”, precum și interzicerea traficului pietonal și rutier pe via Torre dei Conti, pe tronsonul cuprins între numărul 25, intersecția cu via Madonna dei Monti (rămânând permisă circulația între cele două străzi menționate) și piața Largo Corrado Ricci. Aceasta implică și blocarea accesului la magazinele și centrul pentru vârstnici aflate în zonă, notează sursa citată.

Măsuri anti-jaf



În plus, ordonanța emisă de primarul Romei prevede „interzicerea traficului rutier și pietonal pe Largo Corrado Ricci, pe segmentul dintre intersecția cu via Torre dei Conti — incluzând și clădirile de la numerele 1 și 2, precum și unitățile comerciale și alimentare aferente — și intersecția cu via dei Fori Imperiali, pe o lățime cuprinsă între gardul șantierului și trotuarul din Largo Corrado Ricci, lăsând însă posibilitatea accesului în magazinele din partea din spate”.

De asemenea, accesul este interzis în întreaga zonă a șantierului Turnului Torre dei Conti, cu respectarea măsurilor suplimentare de sechestru dispuse de autoritatea judiciară. Zona va fi supravegheată de patrulele poliției locale, inclusiv pentru prevenirea jafurilor.

Viitorul Turnului Torre dei Conti



Astăzi, 5 noiembrie, se evaluează mai multe ipoteze privind viitorul Turnului Torre dei Conti. Structura, considerată periculoasă, este monitorizată de pompieri, care au instalat echipamente pentru detectarea mișcărilor.

Partea superioară, cu patru pereți instabili la circa 29 de metri înălțime, este în prezent fixată cu lanțuri pentru a preveni prăbușiri suplimentare.

Nu este exclus ca turnul, parțial sau integral, să fie demolat treptat, din motive de siguranță — însă doar după o eventuală ridicare a sechestrului de către procurori. O altă ipoteză este consolidarea vârfului cu un sistem extern de benzi metalice, pentru a evita riscul de prăbușire spre Largo Corrado Ricci.

Totuși, este prea devreme pentru o decizie finală. Un răspuns ar putea veni săptămâna viitoare, inclusiv pentru a stabili cât timp va rămâne activă zona roșie, aflată la doar câțiva pași de Forurile Imperiale.