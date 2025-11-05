€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:03 05 Noi 2025 | Data publicării: 09:24 05 Noi 2025

Prăbușirea turnului din Roma: Ce se va întâmpla acum cu Torre dei Conti
Autor: Doinița Manic

Turn Roma prabusit Turnul Torre dei Conti, prăbușit. Foto: Agerpres.
 

Află în articol ce se va întâmpla cu Turnul Torre dei Conti din Roma după prăbușire.

O zonă roșie este activă în jurul Turnului Torre dei Conti din Roma, până la noi ordine. Grilajele au fost montate ieri de muncitorii desemnați de Departamentul de Protecție Civilă al Primăriei Romei.

Acestea înconjoară zona afectată de prăbușirea de luni dimineață, în urma căreia și-a pierdut viața muncitorul român Octav Stroici. Ordonanța care instituie închiderea pieței Largo Corrado Ricci, din motive de siguranță, a fost semnată ieri de primarul Roberto Gualtieri, scrie Corriere della Sera.

VEZI ȘI: Prăbușirea turnului Torre dei Conti: Cine e muncitorul român care a murit - FOTO în articol

Documentul prevede „evacuarea persoanelor și a animalelor din clădirea de la numărul 35 de pe via Torre dei Conti, cu interdicția expresă de a intra în aceasta inclusiv prin deschiderile existente în spațiile comerciale de pe via Madonna dei Monti, de la numerele 110 la 112”, precum și interzicerea traficului pietonal și rutier pe via Torre dei Conti, pe tronsonul cuprins între numărul 25, intersecția cu via Madonna dei Monti (rămânând permisă circulația între cele două străzi menționate) și piața Largo Corrado Ricci. Aceasta implică și blocarea accesului la magazinele și centrul pentru vârstnici aflate în zonă, notează sursa citată.

Măsuri anti-jaf


În plus, ordonanța emisă de primarul Romei prevede „interzicerea traficului rutier și pietonal pe Largo Corrado Ricci, pe segmentul dintre intersecția cu via Torre dei Conti — incluzând și clădirile de la numerele 1 și 2, precum și unitățile comerciale și alimentare aferente — și intersecția cu via dei Fori Imperiali, pe o lățime cuprinsă între gardul șantierului și trotuarul din Largo Corrado Ricci, lăsând însă posibilitatea accesului în magazinele din partea din spate”.

VEZI ȘI: Solidaritate românească la Roma. Muncitorii români au rămas lângă Stroici după prăbușirea turnului: "Totul se cutremura"

De asemenea, accesul este interzis în întreaga zonă a șantierului Turnului Torre dei Conti, cu respectarea măsurilor suplimentare de sechestru dispuse de autoritatea judiciară. Zona va fi supravegheată de patrulele poliției locale, inclusiv pentru prevenirea jafurilor.

Viitorul Turnului Torre dei Conti


Astăzi, 5 noiembrie, se evaluează mai multe ipoteze privind viitorul Turnului Torre dei Conti. Structura, considerată periculoasă, este monitorizată de pompieri, care au instalat echipamente pentru detectarea mișcărilor.
Partea superioară, cu patru pereți instabili la circa 29 de metri înălțime, este în prezent fixată cu lanțuri pentru a preveni prăbușiri suplimentare.

Nu este exclus ca turnul, parțial sau integral, să fie demolat treptat, din motive de siguranță — însă doar după o eventuală ridicare a sechestrului de către procurori. O altă ipoteză este consolidarea vârfului cu un sistem extern de benzi metalice, pentru a evita riscul de prăbușire spre Largo Corrado Ricci.

Totuși, este prea devreme pentru o decizie finală. Un răspuns ar putea veni săptămâna viitoare, inclusiv pentru a stabili cât timp va rămâne activă zona roșie, aflată la doar câțiva pași de Forurile Imperiale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turn
roma
turn prabusit roma
Torre dei Conti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate
Publicat acum 4 minute
Generalul american Ben Hodges, despre retragerea trupelor SUA din România: Cel mai prost moment posibil
Publicat acum 8 minute
Protest pentru cățelușa Katya, lovită în cap de stăpân: Peste 7.000 de români cer sancționarea polițiștilor care au gestionat cazul
Publicat acum 9 minute
Prognoza meteo până în 12 noiembrie. Vremea în București și în țară: Se încălzește apoi se răcește de la o zi la alta. Când va ninge
Publicat acum 42 minute
Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 41 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
Publicat acum 13 ore si 54 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close