Solidaritate românească la Roma. Muncitorii români au rămas lângă Stroici după prăbușirea turnului: "Totul se cutremura"

Colegii muncitorului român în vârstă de 66 de ani care a murit după prăbușirea turnului Torre dei Conti din Roma au povestit cum s-a întâmplat tragedia.

„Totul se prăbușea, am încercat să fugim, apoi nu-mi mai amintesc nimic”, a declarat Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, în timp ce se află singur pe patul său din camera de urgență a Spitalului San Giovanni Addolorata, scrie Corriere Dela Sera.

Gaetano La Manna este unul dintre muncitorii care a fost rănit în urma prăbușirii Turnului dei Conti. Dacă il excludem colegul său, românul Octav Stroici, care a rămas sub dărâmături și a murit, el este cel care a avut cea mai mare ghinion. A fost internat sub cod roșu pentru un posibil traumatism cranian. Primele investigații au venit însă cu vești bune - situația nu este chiar atât de gravă. Medicii i-au cusut o rană la ceafă, are un hematom mare la tâmpla stângă și nasul fracturat. Este conștient, stabil, dar încă nu știe că prietenul și colegul său român a murit.

„Eram la etajul patru al schelei, curățam tencuiala când am auzit un zgomot. Am văzut praful ridicându-se din cauza cedării unui arc lângă zona liftului și am fugit imediat în jos. Totul se cutremura, iar când eram la etajul doi, s-a prăbușit totul. De atunci nu mai știu nimic”, a mai povestit bărbatul de 64 de ani.

Originar din Cosenza, fără rude apropiate aflate la Roma, La Manna este aproape de aceeași vârstă cu colegul său Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani din Suceava, care a rămas prins sub moloz deoarece se afla în interiorul structurii.

Ce spun colegii români ai lui Octav Stroici

De ani de zile, Stroici locuiește în Italia împreună cu soția sa, care a asistat la intervenția echipelor de salvare împreună cu ambasadoarea României Gabriela Dancau și cei doi colegi români ai soțului, care au scăpat nevătămați în urma prăbușirii.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Un nor imens ne-a învăluit în timp ce dărâmăturile cădeau. M-am gândit imediat să ies din acel infern. Am observat o țeavă de apă pe un balcon, credeam că pot să cobor pe ea, dar pompierii și doi colegi m-au salvat”, a spus unul dintre ei.

Schela pe care se afla cu ceilalți doi a rezistat, iar o macara i-a coborât ulterior: „Mi-a fost frică, desigur, dar acum suntem aici toți pentru colegul și prietenul nostru”, a mai spus el.

Amintirile celuilalt coleg sunt aproape identice.

„Totul s-a întâmplat brusc. Este imposibil să descrii ce s-a întâmplat. Când am înțeles că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a cuprins și, din fericire, salvatorii au sosit imediat”, a repetat el, încă în stare de șoc.

Ce doi muncitori români au refuzat să meargă la spital pentru că erau îngrijorați pentru Octav Stroici, prins sub dărâmături

Prietenii lui Stroici au fost martori la a doua prăbușire, la aproximativ o oră după prima, când deja erau în siguranță, dar știind că unul dintre ei rămăsese sub dărâmături. Ei au suferit doar câteva escoriații, dar, pentru a rămâne alături de conaționalul lor, au refuzat să fie duși la spital după primele îngrijiri acordate la fața locului. Noua prăbușire nu a făcut decât să le sporească îngrijorarea pentru colegul lor.

Atât ei, cât și Octav Stroici făceau parte dintr-un grup de muncitori experimentați, atât ca vârstă, cât și ca tip de lucrări efectuate anterior. Compania Edilerica, în care sunt angajați, s-a ocupat de restaurarea Mausoleului-Ossario Garibaldino, a Turnului Savelli și a monumentului Anitei Garibaldi. În Roma, au lucrat și la Castelul Sant’Angelo și la biserica Santissima Trinità dei Pellegrini din Campo de’ Fiori.