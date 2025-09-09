Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026

România are șanse mici de a ocupa prima poziție, calificare directă, în grupa H din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026.

Prin urmare, tricolorii au posibilitatea de a disputa barajul de calificare, după ce au avut un parcurs bun în UEFA Nations League, promovând în Liga B.

Echipa națională a României ocupă locul al treilea în grupa H, cu doar 6 puncte, după ce au pierdut două meciuri, cu Bosnia (scor 0-1) și cu Austria (scor 1-2). România a învins San Marino (scor 5-1) și cu Cipru (scor 2-0). România va juca împotriva Cipru, partidă programată marți, de la 21:45, la Nicosia.

Italia, Turcia și Ucraina, posibile adversare conform statisticienilor

Statisticienii de la Football Meets Data au făcut mai multe calcule despre cele mai probabile adversare ale României la barajul de calificare la Cupa Mondială 2026. Simulările arată trei adversare probabile pentru echipa României, respectiv Italia, Turcia și Ucraina.

Italia ocupă locul 3 în grupa I. Italia are șase puncte acumulate. Din grupă mai fac parte Norvegia, Israel, Estonia și Moldova, Squadra Azzurra a pierdut în fața Norvegiei, scor 0-3. A câștigat de două ori, cu Estonia (scor 5-0) și Moldova (scor 2-0).

Turcia ocupă locul trei, într-o grupă cu Spania, Georgia și Bulgaria. Turcii au acumulat trei puncte până în acest moment. Au fost învinși clar de Spania, scor 0-6.

În Grupa D, Ucraina este pe locul 3, în spatele Islandei și a Franței. Ucrainenii au pierdut cu 0-2 în fața Franței.

În acest context, din cele 3 echipe, Ucraina ar fi un adversar mai ușor de învins, față de Italia sau Turcia.

