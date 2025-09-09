Data actualizării: | Data publicării:

Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

România are șanse mici de a ocupa prima poziție, calificare directă, în grupa H din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026.

Prin urmare, tricolorii au posibilitatea de a disputa barajul de calificare, după ce au avut un parcurs bun în UEFA Nations League, promovând în Liga B.

Echipa națională a României ocupă locul al treilea în grupa H, cu doar 6 puncte, după ce au pierdut două meciuri, cu Bosnia (scor 0-1) și cu Austria (scor 1-2). România a învins San Marino (scor 5-1) și cu Cipru (scor 2-0). România va juca împotriva Cipru, partidă programată marți, de la 21:45, la Nicosia.

Italia, Turcia și Ucraina, posibile adversare conform statisticienilor

Statisticienii de la Football Meets Data au făcut mai multe calcule despre cele mai probabile adversare ale României la barajul de calificare la Cupa Mondială 2026. Simulările arată trei adversare probabile pentru echipa României, respectiv Italia, Turcia și Ucraina.

Italia ocupă locul 3 în grupa I. Italia are șase puncte acumulate. Din grupă mai fac parte Norvegia, Israel, Estonia și Moldova, Squadra Azzurra a pierdut în fața Norvegiei, scor 0-3. A câștigat de două ori, cu Estonia (scor 5-0) și Moldova (scor 2-0).

Turcia ocupă locul trei, într-o grupă cu Spania, Georgia și Bulgaria. Turcii au acumulat trei puncte până în acest moment. Au fost învinși clar de Spania, scor 0-6.

În Grupa D, Ucraina este pe locul 3, în spatele Islandei și a Franței. Ucrainenii au pierdut cu 0-2 în fața Franței. 

În acest context, din cele 3 echipe, Ucraina ar fi un adversar mai ușor de învins, față de Italia sau Turcia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026
09 sep 2025, 10:27
Surpriză în calificările pentru Cupa Mondială. Suedia, învinsă de Kosovo / Rezultatele zilei
09 sep 2025, 04:50
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
06 sep 2025, 10:48
Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"
06 sep 2025, 08:13
România - Canada, meci amical. SCOR FINAL
05 sep 2025, 20:00
Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada
04 sep 2025, 18:20
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
FCSB, echipa lui Gigi Becali, amendată de UEFA cu 30.000 € după incidentele rasiste
04 sep 2025, 13:27
ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III
03 sep 2025, 13:31
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an
27 aug 2025, 11:24
Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt
27 aug 2025, 08:26
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
25 aug 2025, 11:12
Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!
25 aug 2025, 08:33
FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş
24 aug 2025, 23:45
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
24 aug 2025, 18:25
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
24 aug 2025, 18:22
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
24 aug 2025, 16:39
Dinamo, victorie în deplasare în faţa celor de la U Cluj
23 aug 2025, 23:44
Rapid - Metaloglobus, rezultat cu emoții pentru giuleșteni
22 aug 2025, 23:48
CFR Cluj, umilită de BK Haecken în Conference League. Dan Petrescu și-a dat demisia/Rezultate finale pentru FCSB și Universitatea Craiova
21 aug 2025, 23:59
Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League
20 aug 2025, 23:44
SCOR Rapid - FCSB, 17 august, în Superligă
17 aug 2025, 23:54
O nuntă din Miercurea Ciuc a stricat planurile Universității Craiova, înainte de partida contra Csikszereda
17 aug 2025, 12:46
Bayern Munchen a făcut spectacol cu Stuttgart în Supercupa Germaniei / Rezultat - Video
17 aug 2025, 08:47
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
16 aug 2025, 23:39
Jucătorul pe care Gigi Becali îl vede noua vedetă și care a schimbat jocul FCSB. S-a răzgândit total în privința lui 
16 aug 2025, 17:50
Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot
15 aug 2025, 12:07
FC Drita - FCSB 1 - 3. Roș-albaștrii, în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, învinsă de Braga
14 aug 2025, 22:02
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
14 aug 2025, 14:13
Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham
14 aug 2025, 08:38
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Out of Sight, Out of Mind. Expoziție la Mogoșoaia
acum 15 minute
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
acum 24 de minute
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
acum 30 de minute
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
acum 42 de minute
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
acum 43 de minute
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
acum 47 de minute
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil
acum 52 de minute
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel