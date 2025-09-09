Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025

Decizia Poloniei vine într-un context deja tensionat al relațiilor dintre Varșovia și Minsk.

Polonia își va închide granița cu Belarus joi, la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad desfășurate în Belarus. Anunțul a fost făcut marți, 9 septembrie, de prim-ministrul Donald Tusk, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Minsk și Varșovia, precizează Reuters.

Tensiuni la granița Poloniei cu Belarus

Exercițiile programate „Zapad-2025” (Vest-2025), care vor avea loc în vestul Rusiei și în Belarus, au ridicat îngrijorări de securitate în statele membre NATO vecine, Polonia, Lituania și Letonia.

„Vineri încep manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, în Belarus, foarte aproape de granița poloneză”, a spus Tusk în cadrul unei ședințe guvernamentale.

„Prin urmare, din motive de securitate națională, vom închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile feroviare, în legătură cu exercițiile Zapad, joi, la miezul nopții”.

Relațiile deja tensionate dintre Polonia și Belarus au atins noi cote negative de la invazia Ucrainei de către aliatul Minskului, Rusia, în februarie 2022. Polonia a închis deja majoritatea punctelor sale de trecere a frontierei cu Belarus, doar două fiind funcționale.

Joi, mass-media belarusă a raportat că un cetățean polonez a fost arestat în Belarus, suspectat de spionaj, după ce ar fi avut asupra sa documente legate de exercițiile Zapad.

Exercițiile Zapad-2025 vor include și simulări privind posibila utilizare a armelor nucleare și a rachetei hipersonice Oreshnik, de fabricație rusă, cu rază intermediară, potrivit ministrului belarus al Apărării.

În același timp, NATO va desfășura exerciții în partea sa de frontieră.

