Polonezul care a mers cu un cuţit la protestul din Piaţa Universităţii, arestat preventiv

Cetăţeanul polonez care a fost depistat de jandarmi având asupra sa un cuţit la protestul de sâmbătă din Piaţa Universităţii a fost arestat preventiv, după ce, iniţial, a fost reţinut pentru 24 de ore, transmite Agerpres.

"Faţă de bărbatul de cetăţenie poloneză a fost dispusă măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile", a informat duminică seara DGPMB.



Reamintim că potrivit unui comunicat transmis de Jandarmeria Capitalei, la adunarea publică a fost identificat acest bărbat de 36 de ani, cu cetăţenie poloneză, care se afla sub control judiciar, având aplicată şi măsura interzicerii de a participa la adunări publice. Totodată, sursa citată preciza că el avea aplicat în jurul taliei şi un obiect vestimentar la capătul căruia se afla un obiect tăietor-înţepător.

Ce acuzații i se aduc cetățeanului polonez





Bărbatul se află sub control judiciar, după ce pe 10 februarie a fost prins de jandarmi la protestul din Piaţa Victoriei având asupra sa un briceag şi a distrus un panou metalic al Jandarmeriei. Conform măsurii primite, el avea interzis să mai participe la adunări publice.



Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Secţiei 3 Poliţie, cercetările fiind continuate din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "portul fără drept de obiecte periculoase", sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

