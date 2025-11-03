Poliția din Londra leagă mai multe incidente de atacul cu cuțitul din tren

Poliția Transporturilor din Marea Britanie a anunțat că investighează mai multe incidente care ar putea fi legate de atacul de sâmbătă seara, 1 noiembrie, într-un tren London North Eastern Railway (LNER) cu destinația King's Cross, conform Ladbible.

În urma incidentului, un bărbat de 32 de ani, Anthony Williams din Peterborough, a fost arestat și pus sub acuzare pentru tentativă de omor și alte infracțiuni grave.

Incidentul din tren și arestarea suspectului

Atacul a avut loc la ora 19:30 într-un tren de la Doncaster la Londra, când pasagerii au tras alarma pentru a opri trenul la Huntingdon, Cambridgeshire. În total, 11 persoane au fost rănite, dintre care nouă au fost în stare critică. Martorii au declarat că poliția a folosit un taser asupra unui bărbat care ținea un cuțit.

După atac, doi bărbați au fost reținuți de ofițeri înarmați, însă unul a fost eliberat, iar Anthony Williams a fost pus sub acuzare. La Judecătoria din Peterborough, acesta a primit 11 capete de acuzare pentru tentativă de omor, un capăt de acuzare pentru vătămare corporală, un capăt pentru deținere de obiect tăietor și un capăt pentru tentativă de omor legat de un incident anterior.

Trei incidente investigate înainte de atac

Poliția Transporturilor investighează trei incidente separate care ar putea fi legate de Williams:

Vineri, 31 octombrie, 19:10 - Un adolescent de 14 ani a fost rănit ușor în centrul orașului Peterborough. Suspectul a fugit înainte de sosirea poliției.

Vineri, 31 octombrie, 19:25 - Un bărbat a fost văzut cu un cuțit într-un salon de frizerie din Fletton, Peterborough. Incidentul a fost raportat abia la ora 21:10, iar suspectul părăsise deja locul.

Sâmbătă, 1 noiembrie, 00:46 - Isaiah Ishmael Idris a fost atacat cu un cuțit într-un tren DLR la Pontoon Dock, estul Londrei. Williams a fost pus ulterior sub acuzare pentru tentativă de omor în legătură cu acest atac.

Sâmbătă, 1 noiembrie, 09:25 - Poliția din Cambridgeshire a fost informată despre un bărbat cu un cuțit într-un salon de frizerie din Fletton. Persoana nu a fost găsită la sosirea poliției, dar se crede că ar fi fost tot Williams.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili legătura între aceste incidente și atacul din trenul LNER. Autoritățile au precizat că urmăresc orice conexiune între evenimentele anterioare și comportamentul suspectului, în timp ce comunitatea rămâne sub alertă.