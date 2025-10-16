€ 5.0884
Data publicării: 16:59 16 Oct 2025

Planul European de Apărare până în 2030: Cele 9 domenii-cheie
Autor: Iulia Horovei

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat joi, 16 octombrie, un plan care stabilește obiective și inițiative pentru consolidarea capacităților de apărare ale UE și pregătirea completă până în 2030.

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus statelor membre UE, joi, 16 octombrie, „Foaia de parcurs pentru păstrarea păcii - Pregătirea pentru apărare 2030”, un plan pentru consolidarea capacităților de apărare europene.

Foaia de parcurs pentru apărare stabilește obiective și repere pentru acoperirea lacunelor de capabilități, accelerarea investițiilor în apărare la nivelul statelor membre și ghidarea progresului UE către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei. 

Pentru a asigura o acțiune coordonată în domeniile unde cooperarea comună este cea mai eficientă, foaia de parcurs include patru inițiative europene principale: Inițiativa Europeană pentru Apărare Antidronă, Supravegherea Flancului Estic, Scutul Aerian European și Scutul Spațial European. Ele sunt concepute pentru a îmbunătăți capacitățile de apărare ale Uniunii Europene în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial și pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor de capabilitate convenite în cadrul NATO.

9 domenii-cheie ale cooperării europene în apărare

Foaia de parcurs solicită statelor membre finalizarea formării coalițiilor de capabilități în 9 domenii-cheie, pentru a acoperi lacunele critice prin dezvoltare și achiziții comune:

  • apărare aeriană și antirachetă,

  • mijloace strategice de sprijin,

  • mobilitate militară,

  • sisteme de artilerie,

  • cibernetică, inteligență artificială și război electronic,

  • rachete și muniții,

  • drone și contramăsuri antidronă,

  • luptă terestră,

  • domeniul maritim.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și fiecare centimetru pătrat din teritoriul nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre”.

Foaia de parcurs pentru apărare prezentată astăzi „oferă un plan clar, cu obiective comune și repere concrete pe drumul nostru până în 2030. Pentru că doar ceea ce se măsoară se realizează. Trecând de la planuri la acțiune, foaia de parcurs propune patru inițiative emblematice europene: Inițiativa Europeană pentru Apărare Antidronă, Supravegherea Flancului Estic, Scutul Aerian European și Scutul Spațial European. Acestea vor consolida industriile noastre de apărare, vor accelera producția și vor menține sprijinul nostru constant pentru Ucraina”, a adăugat ea.

Pregătirea europeană pentru apărare până în 2030

Comisia Europeană susține necesitatea consolidării pregătirii de apărare a Uniunii Europene până în 2030, printr-o mai bună coordonare între statele membre, investiții sporite și o industrie de apărare mai eficientă. Planul urmărește ca forțele armate europene să poată reacționa rapid la orice tip de criză, inclusiv la conflicte de intensitate ridicată, și să reducă dependențele de furnizori externi în domenii strategice.

În practică, documentul propune crearea unei piețe unice pentru echipamente de apărare, stimularea producției industriale și îmbunătățirea mobilității militare în interiorul UE până în 2027. Deși stabilește direcții și obiective clare, foaia de parcurs are mai ales caracter orientativ, urmând ca implementarea efectivă să depindă de deciziile și investițiile statelor membre în anii următori.

Foaia de parcurs prezentată joi se înscrie în continuarea demersurilor lansate prin Cartea Albă privind Apărarea Europeană și Planul ReArm Europe / Readiness 2030, inițiative prin care Comisia și Înaltul Reprezentant urmăresc creșterea investițiilor statelor membre în domeniul apărării.

Documentul actual răspunde solicitării Consiliului European din iunie 2025 de a evalua progresele realizate și de a stabili pașii următori pentru atingerea obiectivului unei Uniuni Europene pe deplin pregătite pentru apărare până în 2030.

comisia europeana
aparare europeana
membri UE
state ue
aparare
