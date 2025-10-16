Planul European de Apărare până în 2030: Cele 9 domenii-cheie

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus statelor membre UE, joi, 16 octombrie, „Foaia de parcurs pentru păstrarea păcii - Pregătirea pentru apărare 2030”, un plan pentru consolidarea capacităților de apărare europene.

Foaia de parcurs pentru apărare stabilește obiective și repere pentru acoperirea lacunelor de capabilități, accelerarea investițiilor în apărare la nivelul statelor membre și ghidarea progresului UE către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei.

Pentru a asigura o acțiune coordonată în domeniile unde cooperarea comună este cea mai eficientă, foaia de parcurs include patru inițiative europene principale: Inițiativa Europeană pentru Apărare Antidronă, Supravegherea Flancului Estic, Scutul Aerian European și Scutul Spațial European. Ele sunt concepute pentru a îmbunătăți capacitățile de apărare ale Uniunii Europene în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial și pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor de capabilitate convenite în cadrul NATO.

9 domenii-cheie ale cooperării europene în apărare

Foaia de parcurs solicită statelor membre finalizarea formării coalițiilor de capabilități în 9 domenii-cheie, pentru a acoperi lacunele critice prin dezvoltare și achiziții comune:

apărare aeriană și antirachetă,

mijloace strategice de sprijin,

mobilitate militară,

sisteme de artilerie,

cibernetică, inteligență artificială și război electronic,

rachete și muniții,

drone și contramăsuri antidronă,

luptă terestră,

domeniul maritim.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și fiecare centimetru pătrat din teritoriul nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre”.

Foaia de parcurs pentru apărare prezentată astăzi „oferă un plan clar, cu obiective comune și repere concrete pe drumul nostru până în 2030. Pentru că doar ceea ce se măsoară se realizează. Trecând de la planuri la acțiune, foaia de parcurs propune patru inițiative emblematice europene: Inițiativa Europeană pentru Apărare Antidronă, Supravegherea Flancului Estic, Scutul Aerian European și Scutul Spațial European. Acestea vor consolida industriile noastre de apărare, vor accelera producția și vor menține sprijinul nostru constant pentru Ucraina”, a adăugat ea.