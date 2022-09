Piloţii de la Lufthansa vor face grevă miercuri şi joi

Sindicatul Vereinigung Cockpit (VC), care reprezintă peste 5.000 de piloţi, a anunţat luni seară că piloţii care asigură zborurile de pasageri ale Lufthansa vor intra în grevă începând din 7 septembrie şi până în data de 8 septembrie la miezul nopţii, în timp ce greva piloţilor de la Lufthansa Cargo va începe în data de 7 septembrie şi se va încheia în data de 9 septembrie la miezul nopţii.

Aceasta este a doua grevă de amploare a piloţilor de la Lufthansa după cea de săptămâna trecută care a obligat cel mai mare transportator aerian european să anuleze sute de zboruri. Vereinigung Cockpit solicită o majorare salarială de 5,5% în acest an şi o majorare automată în funcţie de evoluţia inflaţiei începând din 2023.

'Greva poate fi evitată numai dacă echipa de conducere vine cu o ofertă serioasă'

În replică, conducerea Lufthansa a oferit o majorare cu 900 de euro a salariului de bază pentru piloţii de la Lufthansa şi Lufthansa Cargo. Matthias Baier, purtător de cuvânt la Vereinigung Cockpit, a subliniat că sindicatul s-a oferit să organizeze marţi o nouă rundă de negocieri însă până la urmă întâlnirea nu va mai avea loc.

'Greva poate fi evitată numai dacă echipa de conducere vine cu o ofertă serioasă', a spus Baier.

Activitatea în industria europeană a transportul aerian a fost afectată în ultimele luni în special de lipsa personalului la sol în domenii precum securitatea şi gestionarea bagajelor, pe măsură ce angajaţii au cerut salarii mai mari care să acopere creşterea costului vieţii. În paralel, cererea pentru călătorii cu avionul a revenit în forţă pe măsură ce oamenii au reluat călătoriile în interes de afaceri şi vacanţele, după ce timp de aproape doi ani au fost afectaţi de restricţii de călătorie, notează Agerpres.

Citește și - S-au scumpit biletele de avion. Cât au plătit, în medie, turiştii în perioada vacanţei

Preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors în perioada vacanţei a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut, reiese dintr-o analiză de piaţă întocmită de agenţia de turism online.



"În perioada vacanţelor din acest an, un număr mare de români au reînceput să călătorească, compensând astfel pentru perioada din timpul pandemiei. Cei mai mulţi dintre turiştii români au mers în vacanţă în cuplu, petrecând în medie opt zile în afara ţării. În perioada vacanţei, preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut. Perioada dintre cumpărarea biletelor de avion şi data călătoriei a fost de aproximativ 39 de zile faţă de 29 de zile anul trecut", arată cercetarea, conform Agerpres.



În vacanţa din acest an, românii au decis să recupereze când vine vorba de călătorii, căutând şi rezervând în mod activ excursii în ţările mediteraneene.



Potrivit unui sondaj realizat de compania de cercetare GfK la comanda eSky.ro, nu mai puţin de 94% dintre români au declarat că au planuri de vacanţă pentru acest an, iar dintre aceştia 86% au în plan o vacanţă în străinătate. Interesul crescut pentru călătorii se reflectă şi în numărul de rezervări pe eSky.ro - în perioada iunie-august a acestui an acesta a crescut cu 23% faţă de vacanţele de anul trecut.



Reprezentanţii companiei subliniază că Italia s-a clasat în mod tradiţional pe primul loc în clasamentul eSky.ro al celor mai populare destinaţii în iunie-august 2022. Românii au ales cel mai des Roma, Milano, Veneţia, Napoli şi Bologna.



Următoarea în clasament a fost Spania cu oraşele Barcelona, Madrid şi Valencia. Grecia a ocupat locul 3 în clasamentul celor mai populare destinaţii, cele mai căutate oraşe fiind Atena, Corfu şi Salonic. Următoarele în clasament au fost Turcia, Cipru şi Portugalia.

Bilete mai scumpe faţă de anii trecuţi





Sezonul de vacanţă din acest an a înregistrat o creştere clară a tarifelor companiilor aeriene în comparaţie cu 2021 şi 2020.



Potrivit eSky.ro, în perioada iunie-august a acestui an, preţul mediu al unui bilet de avion dus a crescut cu aproximativ 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 142 de euro, în timp ce biletele dus-întors s-au scumpit într-o măsură mai mică, 15%, având o medie de 212 de euro.



În acest an, românii au fost în vacanţe mai scurte. În medie, turiştii români au petrecut 8 zile în vacanţă în perioada iunie-septembrie a acestui an, faţă de 10 zile anul trecut. Cuplurile fără copii sau familiile cu copii adolescenţi au fost primele care au optat pentru vacanţe organizate pe cont propriu.



"Aceste date sunt confirmate şi de studiul realizat de GfK la comanda eSky.ro: persoanele cu mai puţine angajamente, fără copii sau cu copii adolescenţi sunt cel mai probabil să meargă în vacanţe organizate pe cont propriu", precizează analiza. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News