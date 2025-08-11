Data publicării:

EXCLUSIV  Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România

Autor: Doinița Manic | Categorie: Economie
Colaj foto: Agerpres
Colaj foto: Agerpres

Noul proiect de lege care modifică modul de retragere a contribuțiilor acumulate în sistemul de pensii private a deschis ”cutia Pandorei”. 

Propunerea legislativă legată de modalitatea de plată a banilor din Pilonul II a stârnit controverse și critici în spațiul public. În timp ce unii consideră că banii le aparțin românilor și oamenii ar trebuie să aibă posibilitatea de a-și retrage toți banii deodată dacă vor asta, alții spun că cel mai bine ar fi dacă oamenii și-ar primi banii lunar.

VEZI ȘI: Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!

Prof. Mircea Coșea: Părerile diferite nu înseamnă nici într-un fel păreri opuse

Ulterior mesajului transmis de Adrian Negrescu, l-am contactat pe profesorul de economie Mircea Coșea. Potrivit profesorului Mircea Coșea, "adevărul este undeva la mijloc" pentru că momentan este necesară o dezbatere pe subiect, dar și o schimbare de legislație pentru ca lucrurile să devină mai clare.

"Eu nu am o părere fermă în legătură cu acest lucru pentru că trebuie să ne lămurim în legătură cu câteva aspecte. În primul rând, cu denumirea acestui fond. Așa cum este el denumit acum dă impresia că poate fi naționalizat, deci trebuie să fie o schimbare de atitudine, de legislație și apoi să discutăm. În al doilea rând, cum a fost prezentat acest lucru a fost total lipsit de transparență, grăbit, fără să dea explicații, fără fie nimic pus la punct în legătură cu acest lucru și asta dă naștere la fel de fel de neînțelegeri.

În situația asta, cred că ar trebui să aibă loc o discuție, în principal cu cei care sunt responsabili de acest lucru: Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii - nu trebuiau să meargă pe repede înainte cu o lege care nu a fost pusă bine la punct și care nu corespunde întru-totul cerințelor OCDE. OCDE-ul nu pune aceste condiții, ci doar implementarea legislativă a acestui fond, care deocamdată la noi nu e sigură. Și în aceste condiții, sigur că apar păreri diferite. Părerile diferite nu înseamnă nici într-un fel păreri opuse, ci înseamnă o invitație spre dialog.

Din acest punct de vedere cred că nu trebuie să abuzăm de jigniri, de tot felul de demonstrații care pot să pară adevărul absolut. Adevărul absolut nu este posibil de obținut acum pentru că legislația în România nu este la nivelul la care ar trebui să fie, deci părerea mea este că trebuie să se deschidă o dezbatere în legătură cu acest lucru.

Coșea: Pilonul 2 este esențial pentru România 

Lumea nu a înțeles nimic din ce s-a prezentat. Cea mai parte a oamenilor înțeleg că ceea ce depun ei acolo e proprietatea lor și că au dreptul să facă orice cu ea. Ei bine, nu e chiar așa, pe de o parte. Pe de altă parte, explicația ASF-ului nu este foarte corectă pentru că au încercat să spună că va fi un vârf de sarcină. Vârful acesta de sarcină trebuie să fie calculat în funcție de cum funcționează acest fond. Acest fond nu este un fond de pensii distributiv, este cu totul altceva. El este administrat de societăți private care au datoria să eficientizeze acest fond, deci cred că trebuie discutat și rolul acestor administratori privați aici. Sunt atât de multe lucruri de discutat încât ceea ce a început acum, eu consider că este un început de dialog, dacă guvernanții consideră că trebuie să ia în seamă și părerea altora.

Din acest punct de vedere, cred că e cu totul nepotrivit ca atunci când nu ai o părere care corespunde părerii guvernului să fii categorisit ca fiind populist, habarnist etc. Nu e nevoie de astfel de jingiri în acest moment când lucrurile nu sunt încă hotărâte. Din acest punct de vedere cred că părerea unora sau altora trebuie să fie judecată foarte echilibrat. Este un lucru de viitor, Pilonul 2 este esențial pentru România în condițiile în care pensia distributivă nu va mai fi în stare să acopere nevoile oamenilor în 10 sau în 15 ani, deci Pilonul 2 devine esențial. Hai să discutăm, să fim calmi, să nu ne jignim și să nu credem că adevărul absolut aparține guvernanților sau voluntarilor, că așa se numesc cei care sunt de partea Guvernului, care în ultimele zile s-au întrecut pe ei înșiși în a demonstra că doar ei au dreptate. E un lucru care trebuie discutat pentru că din punctul meu de vedere, adevărul e undeva la mijloc", ne-a declarat Mircea Coșea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort
08 aug 2025, 10:42
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
08 aug 2025, 11:27
Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA
07 aug 2025, 19:08
Prețurile apartamentelor au scăzut în trei orașe importante din România
07 aug 2025, 12:15
ANAF pune tunurile pe românii care trăiesc ”pe firmă”. Au decontat de la alimente și cosmetice la haine și electrocasnice
06 aug 2025, 20:38
Adrian Negrescu, despre moștenirea economică a lui Ion Iliescu: A învățat odată cu noi capitalismul
06 aug 2025, 18:20
Impactul platformelor non-UE: peste 10 mld. lei pierderi fiscale pentru România
06 aug 2025, 13:47
PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente
05 aug 2025, 19:31
Se pregătește grevă generală! Anunțul confederațiilor sindicale
05 aug 2025, 15:16
Ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră: ”Totul este în aer”. De ce nu are ”nimeni curaj să pună piciorul în Constanța”
04 aug 2025, 20:46
”Cifrele care apar acum sunt îngrozitoare”. Ce ascunde amânarea Pachetului 2 de măsuri. Profesorul Coșea: Populația este cea care suportă tot
04 aug 2025, 21:48
Stare de criză în România pentru aprovizionarea cu țiței și motorină. Zeci de mii de tone au fost scoase din stocurile țării pentru OMV Petrom
04 aug 2025, 19:14
Schimbare în sistemul bancar din Grecia, pe model portughez, de frica Revolut: ce se întâmplă cu ATM-urile
04 aug 2025, 18:12
40.000 de locuri de muncă salvate. Liberty Galați intră în reconstrucție. Remus Borza, declarații
04 aug 2025, 15:03
Referendum pe tema pensiilor speciale. Acestea însumează 1% din PIB-ul României
04 aug 2025, 13:20
Țeapă pe litoralul românesc. Cum ajunge statul să nu te sprijine, ci să îți pună piedici / video
04 aug 2025, 12:28
Clarificări privind menținerea calității de asigurat în sistemul de sănătate pentru anumiți români
04 aug 2025, 09:28
Trump, război cu industria farma. România, în prima linie
02 aug 2025, 12:40
Iancu Guda arată care este "singurul spor care trebuie menținut neplafonat"
02 aug 2025, 12:45
Cristian Popa (BNR): Până la sfârşitul anului vom putea tipări bancnote euro în România
02 aug 2025, 12:00
Ce se întâmplă cu băncile dacă vine recesiunea sau un șoc economic. EBA a testat băncile din UE, inclusiv România
02 aug 2025, 10:33
Borșul Lipovenesc vs. Beach, Please - doi giganți, dar doar unul merge mai departe. Culisele anulării celui mai mare festival gastronomic din Dobrogea
01 aug 2025, 23:29
Leul pierde teren în fața euro și dolarului, potrivit cursului BNR de vineri
01 aug 2025, 14:24
Hidroelectrica, anunț major pentru clienți. Ce se întâmplă cu facturile
01 aug 2025, 13:59
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut vineri, 1 august
01 aug 2025, 11:27
„România nu este Grecia și nici Argentina”! Marinescu (BNR), avertisment: Nu puteam spera să reducem deficitul bugetar doar pe seama cheltuielilor
01 aug 2025, 10:04
Benzinăriile au schimbat prețurile în toiul nopții. Cât te costă de azi, 1 august, benzina și motorina
01 aug 2025, 08:50
Tot ce trebuie să știi despre primele scumpiri de azi! Hypermarketurile se întrec în oferte pentru a compensa creșterea TVA
01 aug 2025, 08:29
Klintensiv îngheață prețurile: TVA-ul a crescut, dar clienții nu plătesc mai mult
31 iul 2025, 16:28
Cumperi de pe aceste platforme? Kovesi anunță o mare fraudă
31 iul 2025, 16:13
Modificare importantă pentru cei neasigurați la sănătate de la 1 august. Declarația care trebuie depusă la ANAF odată cu suma de 608 lei
31 iul 2025, 14:59
Curs valutar BNR 31 iulie. Ce se întâmplă cu leul înainte de ziua creșterii TVA
31 iul 2025, 14:40
Napolact este vândută celui mai bogat om de afaceri din Ungaria. Are sute de angajați în România, în Cluj și Târgu Mureș
31 iul 2025, 13:27
Economistul Adrian Negrescu: Nu vine nicio apocalipsă financiară la 1 august! Nimeni nu își permite să rămână cu marfa nevândută
31 iul 2025, 14:50
Plan de la 1 august. Ce să faci în fața tsunami-ului financiar cu creșteri de TVA și taxe. Adrian Asoltanie: Se pot economisi până la 10.000 de lei doar din aceste mărunțișuri!
31 iul 2025, 14:00
ChatGPT arată cum să supraviețuiești cu salariul minim pe lună în România: Se poate, cu sacrificii constante și zero marjă pentru urgență
31 iul 2025, 11:06
TVA 1 august 2025 și primul val de scumpiri. Lista care dă fiori
31 iul 2025, 10:49
Dacia are un nou șef la Paris: Cine este omul care preia frâiele Renault
30 iul 2025, 22:31
Călătoriile cu metroul şi transportul public de suprafaţă, în Bucureşti şi Ilfov, s-ar putea scumpi (proiect)
30 iul 2025, 21:27
Mega Image, decizie în privința creșterii TVA. Vei avea reduceri, dar cu o condiție
30 iul 2025, 18:15
Carrefour înapoiază până la de 3 ori valoarea TVA-ului pentru produsele alimentare. Reduceri între 33% și 42%
30 iul 2025, 16:03
Acord istoric UE-SUA. Coșea: România, prinsă în capcană. Noua ordine bugetară și locul țării noastre
30 iul 2025, 19:27
Cele mai noi știri
acum 1 ora 32 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 40 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 53 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 54 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 8 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 43 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 4 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
acum 3 ore 11 minute
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
acum 6 ore 39 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 47 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel