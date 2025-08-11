Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România

Propunerea legislativă legată de modalitatea de plată a banilor din Pilonul II a stârnit controverse și critici în spațiul public. În timp ce unii consideră că banii le aparțin românilor și oamenii ar trebuie să aibă posibilitatea de a-și retrage toți banii deodată dacă vor asta, alții spun că cel mai bine ar fi dacă oamenii și-ar primi banii lunar.

Prof. Mircea Coșea: Părerile diferite nu înseamnă nici într-un fel păreri opuse

Ulterior mesajului transmis de Adrian Negrescu, l-am contactat pe profesorul de economie Mircea Coșea. Potrivit profesorului Mircea Coșea, "adevărul este undeva la mijloc" pentru că momentan este necesară o dezbatere pe subiect, dar și o schimbare de legislație pentru ca lucrurile să devină mai clare.

"Eu nu am o părere fermă în legătură cu acest lucru pentru că trebuie să ne lămurim în legătură cu câteva aspecte. În primul rând, cu denumirea acestui fond. Așa cum este el denumit acum dă impresia că poate fi naționalizat, deci trebuie să fie o schimbare de atitudine, de legislație și apoi să discutăm. În al doilea rând, cum a fost prezentat acest lucru a fost total lipsit de transparență, grăbit, fără să dea explicații, fără fie nimic pus la punct în legătură cu acest lucru și asta dă naștere la fel de fel de neînțelegeri.

În situația asta, cred că ar trebui să aibă loc o discuție, în principal cu cei care sunt responsabili de acest lucru: Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii - nu trebuiau să meargă pe repede înainte cu o lege care nu a fost pusă bine la punct și care nu corespunde întru-totul cerințelor OCDE. OCDE-ul nu pune aceste condiții, ci doar implementarea legislativă a acestui fond, care deocamdată la noi nu e sigură. Și în aceste condiții, sigur că apar păreri diferite. Părerile diferite nu înseamnă nici într-un fel păreri opuse, ci înseamnă o invitație spre dialog.

Din acest punct de vedere cred că nu trebuie să abuzăm de jigniri, de tot felul de demonstrații care pot să pară adevărul absolut. Adevărul absolut nu este posibil de obținut acum pentru că legislația în România nu este la nivelul la care ar trebui să fie, deci părerea mea este că trebuie să se deschidă o dezbatere în legătură cu acest lucru.

Coșea: Pilonul 2 este esențial pentru România

Lumea nu a înțeles nimic din ce s-a prezentat. Cea mai parte a oamenilor înțeleg că ceea ce depun ei acolo e proprietatea lor și că au dreptul să facă orice cu ea. Ei bine, nu e chiar așa, pe de o parte. Pe de altă parte, explicația ASF-ului nu este foarte corectă pentru că au încercat să spună că va fi un vârf de sarcină. Vârful acesta de sarcină trebuie să fie calculat în funcție de cum funcționează acest fond. Acest fond nu este un fond de pensii distributiv, este cu totul altceva. El este administrat de societăți private care au datoria să eficientizeze acest fond, deci cred că trebuie discutat și rolul acestor administratori privați aici. Sunt atât de multe lucruri de discutat încât ceea ce a început acum, eu consider că este un început de dialog, dacă guvernanții consideră că trebuie să ia în seamă și părerea altora.

Din acest punct de vedere, cred că e cu totul nepotrivit ca atunci când nu ai o părere care corespunde părerii guvernului să fii categorisit ca fiind populist, habarnist etc. Nu e nevoie de astfel de jingiri în acest moment când lucrurile nu sunt încă hotărâte. Din acest punct de vedere cred că părerea unora sau altora trebuie să fie judecată foarte echilibrat. Este un lucru de viitor, Pilonul 2 este esențial pentru România în condițiile în care pensia distributivă nu va mai fi în stare să acopere nevoile oamenilor în 10 sau în 15 ani, deci Pilonul 2 devine esențial. Hai să discutăm, să fim calmi, să nu ne jignim și să nu credem că adevărul absolut aparține guvernanților sau voluntarilor, că așa se numesc cei care sunt de partea Guvernului, care în ultimele zile s-au întrecut pe ei înșiși în a demonstra că doar ei au dreptate. E un lucru care trebuie discutat pentru că din punctul meu de vedere, adevărul e undeva la mijloc", ne-a declarat Mircea Coșea.

