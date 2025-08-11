Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!

Economistul Adrian Negrescu avertizează că românii nu trebuie să vadă Pilonul 2 de pensii ca pe un cont din care pot retrage bani oricând.

Economistul Adrian Negrescu a explicat de ce este mai avantajos ca banii din Pilonul 2 să fie încasați sub formă de plată lunară și a criticat lipsa unei legislații clare privind acest sistem. Economistul atrage atenția și asupra modului în care politicienii tratează subiectul, acuzându-i de populism și lipsă de educație financiară.

„Pensia pe pilonul 2 nu este un depozit bancar. Nu e ca și cum ai cotiza, lună de lună, și banii te așteaptă în cont pentru momentul în care îți dorești să îi scoți. Și chiar dacă ai dori să îi scoți, vei plăti taxe – 10% CASS la peste 3.000 de lei plus impozit pe ce rămâne, în total 15%. Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în P2? 3.500 euro.

Ce sume vor încasa românii la pensie

Iar când vor ieși la pensie, mulți dintre ei vor primi undeva la 6.000 maxim 7.000 de euro și asta doar dacă au o perioadă de cotizare peste vârsta de 65 de ani. Am explicat astăzi că cel mai sănătos ar fi să îți lași banii acolo și să îi primești lunar, pentru a beneficia de randamentul de aprox. 7% oferit de fondul de pensii.

Că din 2008 și până în prezent am avut politicieni incompetenți care n-au fost în stare să dea o lege clară care să reglementeze plățile e doar o parte a problemei. Ca și cum nu era de ajuns, vedem acum tot felul de politicieni habarniști care își dau cu părerea, bineînțeles populist, pe această temă, susținând sus și tare „proprietatea privată”.

În loc să facă educație financiară, să explice românilor cum funcționează sistemele de pensii, se întrec în declarații stupide. S-a mai spus că ar fi în interesul statului ca tu să nu îți iei banii toți odată. Un simplu calcul arată că, la 155 miliarde de lei cât s-au acumulat acum, suma asta nu ajunge nici măcar pentru împrumuturile pe care statul le face într-un singur an.

Ce trebuie să facă românii care își doresc o bătrânețe fericită din punct de vedere financiar

Statul a ajuns să împrumute 50 mld euro pe an și toți banii din P2 valorează 31 de miliarde. Iar dacă te uiți la prognozele de plată a pensiilor pe P2, în 2025 ar urma să fie făcute plăți de aprox. 6 miliarde de lei. O sumă pe care statul o împrumută, în medie, în fiecare săptămână.

Dacă românii își doresc să aibă o bătrânețe fericită din punct de vedere financiar, soluția este să investească ori într-o pensie pe Pilonul 3, ori în altceva (imobiliare, titluri de stat, acțiuni la bursă, aur, etc.).

Ca să înțelegem simplu ce va însemna pensia de stat în următorii 10 ani, există o formulă simplă – calculează cât reprezintă 30% din salariul net pe care îl câștigi acum. În medie, atât va fi pensia ta peste 10-15 ani, incluzând și contribuția din P2.

Deci în loc să reinventăm regulile sistemului de pensii și să ne batem cu pumnul în piept că protejăm banii românilor, mai bine le-am crea condiții să câștige mai mult în următorii ani, altfel spus să reducem drastic taxele pe muncă, care sunt printre cele mai mari din UE. Doar așa le vom da posibilitatea oamenilor de a pune bani deoparte pentru ca la bătrânețe să nu devină niște asistați social”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News