€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:37 06 Noi 2025 | Data publicării: 13:14 06 Noi 2025

Femeie resuscitată în București, după ce a fost lovită de un cablu rupt de la tramvai. Situație ca-n Snagov
Autor: Andrei Itu

pieton accidenta Sursa poza - Info Trafic Bucuresti si Ilfov | Facebook
 

O femeie a fost rănită grav, în București, după ce a fost lovită de un cablu rupt de la linia de tramvai.

Femeia se află în stare gravă, a fost resuscitată pe Bulevardul Camil Ressu din Capitală, după ce a fost accidentată de un cablu de tensiune de la linia de tramvai. Acesta s-a rupt după ce ar fi fost agățat de o dubă. 

Update: STB a transmis că astăzi, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu din București, un camion a lovit un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor.

Din nefericire, cablul a lovit, în cădere, o femeie aflată pe trotuar, în zona respectivă. 

Știrea inițială: Incidentul s-a întâmplat pe Bulevardul Camil Ressu din București, unde o dubă a agățat cablul de la linia de tramvai.

O femeie a fost accidentată. Se află în stare gravă

Victima este o femeie, care are politraumatisme și a făcut stop cardiorespirator. După ce a fost resuscitată aproximtiv 15 minute, se stabilizează în ambulanța SMURD cu medic.

Incidentul ridică semne de întrebare asupra siguranței infrastructurii electrice și a modului în care vehiculele comerciale circulă în apropierea liniilor de tramvai.

Incident similar petrecut în Snagov, cu un cablu atârnat deasupra drumului

O situație similară s-a petrecut, lunile trecute, în Snagov, unde un cablu, nu de electricitate, ci de fibră optică, a fost acroșat de o autoutilitară care transporta țevi de mari dimensiuni. Forța generată în urma impactului a fost devastatoare. Un muncitor a fost omorât pe loc, iar alți trei au fost răniți. Muncitorii lucrau la o rețea de apă-canal, într-o zonă în care riscurile erau deja cunoscute.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pieton accidentat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Autostrada Comarnic- Brașov atrage investitori din Turcia, Italia, chiar și SUA. ”Este viitorul în România” spune ministrul Șerban
Publicat acum 7 minute
Ce se ascunde în spatele retragerii trupelor americane. Ben Oni Ardelean avertizează: E un mesaj dureros
Publicat acum 8 minute
Tensiuni în Guvern: România pierde 2,4 miliarde de euro pentru că ”nu există înțelegere” la Finanțe!
Publicat acum 14 minute
Un bărbat dispărut acum 5 ani, găsit mort într-un dulap dintr-un garaj
Publicat acum 15 minute
Dani Mocanu, condamnat la închisoare cu executare. Sentința e definitivă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close