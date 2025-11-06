Femeie resuscitată în București, după ce a fost lovită de un cablu rupt de la tramvai. Situație ca-n Snagov

Femeia se află în stare gravă, a fost resuscitată pe Bulevardul Camil Ressu din Capitală, după ce a fost accidentată de un cablu de tensiune de la linia de tramvai. Acesta s-a rupt după ce ar fi fost agățat de o dubă.

Update: STB a transmis că astăzi, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu din București, un camion a lovit un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor.

Din nefericire, cablul a lovit, în cădere, o femeie aflată pe trotuar, în zona respectivă.

Știrea inițială: Incidentul s-a întâmplat pe Bulevardul Camil Ressu din București, unde o dubă a agățat cablul de la linia de tramvai.

O femeie a fost accidentată. Se află în stare gravă

Victima este o femeie, care are politraumatisme și a făcut stop cardiorespirator. După ce a fost resuscitată aproximtiv 15 minute, se stabilizează în ambulanța SMURD cu medic.

Incidentul ridică semne de întrebare asupra siguranței infrastructurii electrice și a modului în care vehiculele comerciale circulă în apropierea liniilor de tramvai.

Incident similar petrecut în Snagov, cu un cablu atârnat deasupra drumului

O situație similară s-a petrecut, lunile trecute, în Snagov, unde un cablu, nu de electricitate, ci de fibră optică, a fost acroșat de o autoutilitară care transporta țevi de mari dimensiuni. Forța generată în urma impactului a fost devastatoare. Un muncitor a fost omorât pe loc, iar alți trei au fost răniți. Muncitorii lucrau la o rețea de apă-canal, într-o zonă în care riscurile erau deja cunoscute.