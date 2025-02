Piedone, primele amenințări după ce a ajuns șeful ANPC. Citate din ”Cei trei mușchetari”

Practic, noul președinte al ANPC îi amenință pe cei care nu vor ”colabora” cu demiterea, numită ”divorț amiabil”.

”Buna ziua COLEGI, buna ziua ECHIPA, draga FAMILIE. Sper ca veti intelege esenta celor trei cuvinte. Rolul si “misiunea”noastra va fi sa face totul pentru evolutie, in interesul celor pe care ii reprezentam si ii protejam. Daca ati inteles, colaborarea cu mine va fi perfecta, daca NU, ca in orice familie, din diverse motive pe care le vom vedea si le vom analiza impreuna, vor interveni divorturile pe cale amiabila.

Citand din celebra carte “ Cei trei muschetari “ de Alexandre Dumas, “ TOTI pentru UNUL si UNUL pentru TOTI !“ in interesul protectiei consumatorului.

Vin pentru CONSTRUCTIE, apreciez evolutia si progresul adus de fosti presedinti, vicepresedinti, directori, comisari sefi, comisari sefi adjuncti, comisari si angajati indiferent de functie, demnitate publica sau pozitie erarhica, ai institutiei.

Va multumesc anticipat, Dumnezeu sa binecuvanteze Romania si “Protectia Consumatorului”.

Succese nebanuite !

Va multumesc, Cristian - Victor Popescu PIEDONE.

Un PS: pentru voi, membrilor acestui grup. Miercuri dimineata ajung “statiile” cu acoperire nationala”, a scris Piedone pe grupul de Whatsapp, adăugând patru emoji Smiling Face .

Șerban Huidu, ”nașul” lui Piedone

Cristian Popescu Piedone a devenit celebru ca inspector, în urmă cu 25 de ani. Între 2000-2004, Popescu a fost consilier general și inspector la Primăria Sectorului 6, obișnuind să se filmeze în timp ce sancționa comercianții din piețe, răsturna tarabele etc.

Șerban Huidu i-a spus Piedone, printr-o asociere cu un personaj de cinema, comisarul Rizzo, interpretat de actorul italian Bud Spencer în seria de filme polițiste italiene din anii ’70-’80. Acest personaj era cunoscut pentru fizicul masiv și metodele directe de a face dreptate, aspecte care au contribuit la asocierea cu Cristian Popescu, care avea și el un fizic impunător și o imagine de „om al acțiunii”.

Pentru că porecla prindea bine la imagine, Cristian Popescu și-a schimbat numele din cartea de identitate, printr-o procedură civilă care a durat mai bine de un an.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News